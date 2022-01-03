بعد الكسكسي والراي.. المخزن المغربي يسطو على تراث أولاد نايل الجزائري!

هاجم ناشطون جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المخزن المغربي بعد سطوه على تراث “أولاد نايل” وعرضه صور جزائريات على أنهن مغربيات في “إكسبو دبي”.

وأثار معرض دبي الثقافي جدلا واسعا عبر مختلف المنصات بعرضه صور نساء قبيلة “أولاد نايل” الشهيرة في الجزائر وإلحاقها بالمغرب، ما دفع بنشطاء إلى إعادة تفعيل هاشتاغ “التراث الجزائري خط أحمر”، لأنه سبق لنظام الجارة الغربية أن ألحق الراي والكسكسي والكثير من الأزياء الجزائرية بتراثه.

وبحسب مقاطع الفيديو المتداولة، تظهر في جناح المغرب بالمعرض الدولي بدبي صور النساء النايليات وهن يرتدين الأزياء والحلي الشهيرة في مناطق إقامتهن، خاصة الجلفة، بوسعادة، وبسكرة.

وندد مغردون بسرقة التراث الجزائري العريق مطالبين السلطات بالتدخل، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يسطو فيها المخزن على الموروثات الثقافية الجزائرية الأصيلة، فبعد الراي والكسكسي أتى الدور على تراث قبيلة أولاد نايل بالرغم من بعدها عن الحدود.

وقال البعض بأن ما حصل في معرض دبي مهزلة لا ينبغي السكوت عنها، وفيه من الإهانة والسطو ما لا يتقبله أي جزائري أصيل.

في ذات السياق استنكرت نوال القاضي سفيرة التراث الجزائري، ما وصفته بالسطو على التراث الثقافي للجزائر، وتساءلت كيف نسبت صورة الملكة “ديهيا” أيضا للمغرب، بالرغم من أنها من أشهر الشخصيات التاريخية في الجزائر، وحكمت شمال إفريقيا لمدة طويلة.

يذكر أن “أولاد نايل” أكبر قبيلة جزائرية على الإطلاق، وقد أجمعت المصادر العربية والفرنسية، القديمة والحديثة بأنها قبيلة عربية.

تحتل هذه القبيلة وسط الجزائر تقريبا فتحتل بطونها العديد من الولايات هي بسكرة، المسيلة، الجلفة، الأغواط.

كما تنتشر بعض بطونها في كل من المدية، سطيف، البرج، وكثير من الساسة والقادة بعد الاستقلال في الجزائر يرجعون إلى هذه القبيلة ومنها علماء أجلاء.