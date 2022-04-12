بعد المسارح الجهوية.. مسابقة لاختيار مدير ديوان الممتلكات الثقافية

في تقليد جديد في اختيار مديري المؤسسات الثقافية

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن فتح باب الترشّح لشغل منصب مدير عام الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية.

وأوضح بيان الوزارة أن المرشح للمنصب يجب أن تتوفر فيه جملة من الشروط منها أن يكون حاملا لشهادة عليا في علم آثار الهندسة المعمارية أو أحد تخصّصات علوم الإدارة والتسيير وأن يتوفر على خبرة وتجربة في التسيير المالي والإداري لمدة ثمانية (8) سنوات على الأقل إضافة إلى روح المبادرة والقدرة على التواصل.

وأشار البيان ذاته إلى أن الراغبين في الترشح لهذا المنصب أمامهم 15 يوما لإيداع ملفاتهم.

وتعتبر هذه ثاني مسابقة تفتحها الوزارة للبحث عن منصب مدير لمؤسسة ثقافية بعد تلك التي نظمت لاختيار مديري المسارح الجهوية والتي ينتظر أن تعلن عن نتائجها النهائية هذه الأيام بعد نشر قائمة 282 متأهل للمنصب بعد الفرز الذي أشرفت عليه لجنة احتيار تتكون من إطارات بالوزارة.

وينتظر أن تعلن الوزارة في الأيام المقبلة عن مسابقات مماثلة لاختيار مديري المؤسسات الثقافية تحت الوصاية خاصة وأن أغلب تلك المؤسسات لا تتوفر على مديرين، إذ تأتي خطوة الوزارة بغية الإسراع في الانتهاء من مشكلة شغور المناصب وبقاء عدد من المؤسسات الثقافية من دون مديرين لفترة طويلة .

كما يأتي اللجوء إلى إطلاق مسابقة لشغل هذه المناصب حسب متابعين كمحاولة من إدارة مولوجي إرساء قواعد جديدة في تعيين الإطارات، تعتمد على الشفافية أكثر، من جهة، واستقطاب أكبر قدر من الكفاءات الفنية، من جهة أخرى، وهذا تحسّبا لحركة التعيينات المنتظرة في القطاع الذي يعاني من شغور المناصب سواء كان على المستوى المركزي أو المؤسسات التابعة للوزارة.