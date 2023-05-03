بعد المطالبة بإلغاء حفلها بالقاهرة.. أصالة تتغزل بمصر ومتحف الحضارة يوضح!

خرجت المطربة السورية أصالة نصري عن صمتها بعد الحملة التي شنها نشطاء لإلغاء حفلها بالقاهرة، وتغزلت بمصر، فيما نشرت إدارة متحف الحضارة توضيحا بشأنها.

وكتبت أصالة تعليقاً على إحدى التغريدات التي رحبت بتواجدها في مصر تحت هاشتاغ (أصالة في مصر): “أنا ازددت بمصر شهرة ومجدا وما ضفت إلّا مُحبّة جديدة لمصر العظيمة”.

من جانبها علقت إدارة المتحف القومي للحضارة، على مطالبات بإلغاء حفل النجمة السورية، موضحة أنه لم يكن مبرمجا داخل المتحف العريق وإنما خارجه.

وجاء في بيان المتحف على فيسبوك: “تنوه إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية إلى أن الحفل الخاص بالفنانة أصالة لم يكن سيقام بالمتحف بالأساس وإنما في بحيرة القاهرة الملاصقة للمتحف، والتي لا تخضع لسلطة المتحف بأي شكل من الأشكال”.

ودعت إلى عدم الزج باسم المتحف في أي خبر متعلق بحفل الفنانة السورية من قبل المنظمين أو أي شخص آخر أو هيئة أخرى.

أصالة نصري غير مرحب بها بمتحف الحضارات المصري لهذا السبب!

وكان نشطاء مصريون قد اعربوا عن رفضهم القاطع لإقامة الفنانة السورية أصالة نصري حفلا فنيا بالمتحف القومي للحضارة بالقاهرة.

وطالب الكثيرون بإلغاء الحفل مبدين استياءهم من اختيار أصالة نصري لتقديم حفل بمتحف الحضارات العريق من تنظيم شركة تعود لنجلها ما زاد الطين بلة.

ووصل الأمر إلى إطلاق حملة إلكترونية تدعو لإلغاء حفل الفنانة السورية عبر هاشتاغ “إلغاء حفل أصالة”، معبرين عن رفضهم مشاركة فنانة غير مصرية في حدث مصري.

وأشار البعض إلى أن الأنسب اختيار نجوم مصريين لإحياء مثل تلك المناسبات كأنغام أو شيرين أو ريهام عبدالحكيم.

وكانت الفنانة قد فاجأت متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالكشفت عن حفلها المقرر بمصر، والذي نظمه نجلها خالد.

وقالت أصالة عبر إنستغرام: “في مصر رح نلتقي بحفلة كتير استثنائية وكتير تعنيلي لأن الحفلة هي من تنظيم ابني لودي الله يحفظه ويحفظلكم أولادكم”.

وأضافت: “بوعدكم رح غني من كل قلبي، كتير عبالي غني لجمهوري بمصر الحبيبة الغالية، موعدنا 5 مايو بمتحف الحضارات. ليلة استثنائية”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A5 Mena (@a5mena)

وانهالت التعليقات الرافضة لمشاركة الفنانة السورية في حدث مصري، ولم تصدر الأخيرة أي تعليق بهذا الشأن، واكتفت بالتزام الصمت.

وأرجع نشطاء سبب الحقد على أصالة في مصر إلى تصريحاتها الأخيرة بأن السعودية من فتحت لها أبواب الشهرة.

وكانت الفنانة قد استفزت جمهورها المصري شهر نوفمبر 2022 بعدما قالت خلال حفلها بموسم الرياض إنها تدين بالفضل للملكة العربية السعودية، وأن بداية شهرتها بعد حضورها من سوريا كان من هذا البلد.