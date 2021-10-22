بعد المنشئات الرياضية.. بطاقة التلقيح شرط لدخول الأماكن العمومية قريبا   

كشف عضو اللجنة العلمية البروفيسور رياض مهياوي، أن شرط حمل بطاقة التلقيح لدخول الملاعب سيعمم قريبا ليشمل كافة الفضاءات العمومية.

وأوضح البروفيسور مهياوي، في تصريح للشروق نيوز أن إعلان وزير الصحة عن عودة الجماهير إلى الملاعب شرط تقديم بطاقة التلقيح يعد تحفيزا للمواطنين للحصول على التلقيح.

وأشار مهياوي إلى إمكانية تعميم هذا الشرط في جميع الفضاءات العمومية إذا تجاوب المواطن مع حملات التلقيح.

وأكد البروفيسور مهياوي أنه من الصعب مراقبة دخول المواطنين إلى الأسواق وغيرها من الأماكن التي تعرف تواجدا كبيرا للمواطنين، ولتطبيق هذا الشرط على المواطنين التجاوب مع حملات التلقيح حتى نتمكن من تعميم دخول الأماكن العامة لحاملي البطاقة فقط.