بعد النمسا.. وزير الخارجية الجزائري في بولندا

بتكليف من رئيس الجمهورية، يجري وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الخميس، زيارة رسمية إلى بولندا، متوجّها إليها من النمسا.

وتأتي هذه الزيارة، حسب بيان للوزارة، تجسيدا للرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط بين الجزائر وبولندا، وتكثيف الحوار السياسي حول القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

عطاف يزور صديق الثورة الجزائرية وزير الداخلية النمساوي الأسبق في فيينا

وخلال زيارته إلى النمسا، أدى عطاف يوم الثلاثاء، زيارة مجاملة لصديق الثورة الجزائرية ووزير الداخلية النمساوي الأسبق كارل بليخا. للتعبير عن بالغ العرفان نظير دعمه ووقوفه إلى جانب الثورة التحريرية.

“ويكرّس اللقاء تقاليد الوفاء التي تحرص الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على إسدائها لأحرار العالم. ممن ساندوا مسيرة كفاحها وانخرطوا في الدفاع عن عدالة قضيتها في وجه الاستعمار”.

كما عقد الوزير عطاف في النمسا محادثات مع مسؤولي كل من:

مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة،

والوكالة الدولية للطاقة الذرية،

ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

أما على الصعيد الثنائي، فقد كان للوزير جلسة عمل مع نظيره النمساوي ألكسندر شالينبرغ، لدراسة سبل وآفاق تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.