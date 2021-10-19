بعد الوظائف العسكرية.. السعودية تعتزم توظيف النساء في “الأمر بالمعروف”

تعتزم رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية توظيف النساء للاستفادة من جهودهن في أعمال التوجيه والإرشاد.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبد الرحمن السند، أن الرئاسة لديها خطة استراتيجية تهدف للاستفادة من العنصر النسائي في أعمالها في التوجيه والإرشاد والتوعية.

وأضاف السند أن القرار جاء بعد جلسة ناقش فيها مجلس الشورى تقرير الرئاسة، تم بعدها تأييد الاستفادة من العنصر النسائي في عمل الهيئة، على أن يتم ذلك في القريب العاجل، وذلك حسب الاختصاصات سواء في مناطق المملكة أو في الرئاسة.

وتطرق السند إلى طبيعة أعمال الهيئة، حيث أكد أنها كانت تعمل في مجال معين واليوم تعمل في كل المجالات، مشيرا إلى أن بعض الناس لا يزال لديهم قصور في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ونفى السند اقتصار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أحد مكونات الدين، واصفا ذلك بأنه قصور، كما أفاد بأنه في بعض الأحوال تكون إزالة المنكر هي المنكر بعينه.

وحذر السند مما وصفه بأنه أكبر وأوسع باب دخل منه دعاة الفتنة، وهو الانحراف عن المفهوم الصحيح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

السعودية.. فتح باب القبول بالوظائف العسكرية للنساء برتبة “جندي”

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت فتح باب القبول بالوظائف العسكرية للنساء برتبة “جندي”.

وقررت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات (نساء) على رتبة (جندي).

وأضافت الوكالة أن “استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم ابتداءً من يوم السبت المقبل 16 أكتوبر 2021 ويستمر لغاية الخميس 21 أكتوبر 2021.

وأوضحت الوكالة أن تلقي طلبات التوظيف سيتم عبر منصة “أبشر – توظيف” التابعة لوزارة الداخلية.

يذكر أن وزارة الدفاع السعودية كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية (رجال / نساء) للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب).

وكانت المملكة قد أعلنت في أكتوبر 2019، لأول مرة، فتح الأبواب أمام النساء الراغبات في دخول السلك العسكري عبر 4 رتب.