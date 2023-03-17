بعد الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا.. دولة جديدة تحظر استعمال “تيك توك”

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، حظر استعمال تطبيق “تيك توك” من على أجهزة نواب البرلمان بسبب مخاوف أمنية. مثلما قامت به دول غربية أخرى.

وسيجري حظر التطبيق من على جميع الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة البرلمانية النيوزيلندية اعتبارا من 31 مارس.

وتم بالفعل حظر تطبيق “تيك توك”، المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية، من على أجهزة الحكومة في كندا وأستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، وسط مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني.

وقال الرئيس التنفيذي للدائرة البرلمانية، رافائيل جونزاليس مونتيرو، في بيان، إن القرار اتخذ بناء على نصيحة من خبراء الأمن السيبراني.

وتابع أنه سيجري اتخاذ الترتيبات من أجل أولئك الذين طلبوا التطبيق من أجل القيام بواجباتهم الديمقراطية، ولا يزال من الممكن الوصول إلى النظام الأساسي من خلال متصفح الويب.

وقالت شركة “سيبر سي إكس” لخدمات الأمن السيبراني، إن الحظر ضروري لحماية أمن نيوزيلندا، وتحديدا بالنظر إلى الطبيعة الحساسة للمعلومات الموجودة على أجهزة المشرعين.

ويم الخميس 16 مارس، أعلنت المملكة المتحدة ، حظر استخدام تطبيق “تيك توك” الصيني على الهواتف والأجهزة التابعة للحكومة لأسباب أمنية.

وقال وزير الدولة البريطاني أوليفر دودن، في كلمة أمام البرلمان، إن حظر التطبيق سيسري على الهواتف والأجهزة الأخرى التي يستخدمها وزراء الحكومة والموظفون المدنيون.

وتابع الوزير، حسب ما نقلته أسوشيتد برس، أن الحظر “لا ينطبق على الأجهزة الشخصية”. موضحا أن الإجراء “خطوة احترازية” تحسّبا لمخاطر أمنية لم يكشف عنها.

ويحصي موقع “تيك توك” الصيني الذي أنشئ في سبتمبر 2016، نحو 1.2 مليار مستخدما، إلى غاية نهاية العام 2022.