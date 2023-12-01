-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: أمطار عبر 13 ولاية بداية من ليلة الجمعة
العالم

بعد انتشار مرض غامض.. الصين تُعلق: لا داعي للقلق

الشروق أونلاين
  • 332
  • 0
بعد انتشار مرض غامض.. الصين تُعلق: لا داعي للقلق

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن السياحة وممارسة الأعمال التجارية آمنة بعد انتشار تقارير إعلامية بزيادة حالات الإصابة بمرض تنفسي غامض، خاصة بين الأطفال.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة وانغ وينبين: “أستطيع أن أقول لكم إن السفر وممارسة الأعمال التجارية في الصين، أمر آمن، ولا داعي للقلق”.

وأشار إلى أن “اللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية استجابت في الوقت المناسب لطلب منظمة الصحة العالمية، كما عقدت في وقت سابق، مؤتمراً صحافياً حول الوضع الحالي”.

ونجحت الصين مجدداً في شغل بال العالم بعد الانتشار السريع لحالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي خلال الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي يعيد للأذهان تلقائياً الأزمة التي عاشها العالم بأسره جراء جائحة كوفيد-19.

وأصبحت مسألة زيادة أمراض الجهاز التنفسي مشكلة عالمية الأسبوع الماضي عندما طلبت منظمة الصحة العالمية من الصين تقديم مزيد من المعلومات، مشيرة إلى تقرير صادر عن برنامج رصد الأمراض الناشئة بخصوص أطفال مصابين بالتهاب رئوي لم يتم تشخيصه بعد.

وأرجعت السلطات الصينية هذه الزيادة في الإصابات إلى رفع القيود المتعلقة بكوفيد-19 وانتشار مسبّبات الأمراض المعروفة بما في ذلك الإنفلونزا والالتهاب الرئوي الميكوبلازما والفيروس المخلوي التنفسي وفيروس كورونا. وفي نهاية شهر نوفمبر الماضي، نشرت عدة وسائل للإعلام تقارير عن التهاب رئوي منتشر بكثرة في الشمال الصيني.

مقالات ذات صلة
رئيس وزراء اسبانيا: ما تفعله إسرائيل بغزة “غير مقبول”

رئيس وزراء اسبانيا: ما تفعله إسرائيل بغزة “غير مقبول”

إيران ممتعضة من استضافة الإمارات لرئيس الكيان الصهيوني

إيران ممتعضة من استضافة الإمارات لرئيس الكيان الصهيوني

إعلام عبري : أسرى حماس التقوا بيحيى السنوار

إعلام عبري : أسرى حماس التقوا بيحيى السنوار

من وضع السّم في طعام زوجة رئيس المخابرات الأوكرانية ؟

من وضع السّم في طعام زوجة رئيس المخابرات الأوكرانية ؟

دعوة لتصعيد الفعاليات الجماهيرية رفضا للعدوان

دعوة لتصعيد الفعاليات الجماهيرية رفضا للعدوان

مصر: انطلاق الانتخابات الرئاسية للمقيمين بالخارج

مصر: انطلاق الانتخابات الرئاسية للمقيمين بالخارج

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد