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الجزائر

بعد انتظار الساكنة قرابة 30 سنة: وضع محطة القطار برهوم بالمسيلة حيز الخدمة

الشروق أونلاين
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بعد انتظار الساكنة قرابة 30 سنة: وضع محطة القطار برهوم بالمسيلة حيز الخدمة
الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
افتتاح محطة النقل بالسكك الحديدية برهم، السبت 5 أفريل 2025.

تم صبيحة اليوم السبت، 5 أفريل، وضع محطة النقل بالسكك الحديدية، برهوم بولاية المسيلة، حيز الخدمة، وهذا تحت إشراف المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عاج بوعوني، رفقة والي ولاية المسيلة، نجم الدين طيار.

وقالت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إن وضع هذه المحطة حيز الخدمة يأتي “بعد انتظار ساكنة بلدية برهوم لمدة تشارف ثلاثين سنة، حيث سيتمكنون من الاستفادة من رحلات القطارين الرابطين بين كل من: ولاية باتنة والجزائر العاصمة، وكذا القطار الرابط بين ولاية تقرت والجزائر العاصمة، بالإضافة إلى الاستفادة من جميع الخطوط الأخرى من خلال الربط بالشبكة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.”

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