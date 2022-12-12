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رياضة

بعد انتقادات ميسي.. “الفيفا” تستبعد الحكم لاهوز من المربع الذهبي

عمر سلامي
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بعد انتقادات ميسي.. “الفيفا” تستبعد الحكم لاهوز من المربع الذهبي
ح.م
الحكم ماتيو لاهوز يشهر البطاقة الصفراء في وجه ميسي

استبعد الإتحاد الدولي لكرة القدم، الحكم الإسباني ماتيو لاهوز، من نصف نهائي مونديال قطر، بعد الانتقادات التي طالته من طرف النجم ليونيل ميسي، على وجه الخصوص بعد مباراة الأرجنتين وهولندا.
وأدار ماتيو لاهوز مباراة ساخنة ونارية بين الأرجنتين وهولندا في ربع النهائي انتهت بانتصار رفاق ليونيل ميسي بركلات الجزاء الترجيحية، لكن تبعها الكثير من الشكاوى بسبب التحكيم.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وخلافًا لما يثار حول ماتيو لاهوز، يرى أن الحكم ظهر بمستوى مميز في المباراة وكانت قراراته صحيحة.

لكن بسبب الانتقادات العلنية التي وجهها ميسي وإيميليانو مارتينيز بين آخرين، لـ ماتيو لاهوز، فمن الصعب أن يظهر الحكم الإسباني في نصف نهائي المونديال، وحتى النهائي في حال تأهل الأرجنتين.

وصرّح ميسي بعد الفوز على هولندا: “فيفا يجب أن يراجع نفسه قبل أن يضع حكما في لقاء بالغ الأهمية مثل هذا”.

فيما قال إيميليانو مارتينيز: “نأمل ألا نلتقي بهذا الحكم مرة أخرى، إنه عديم الفائدة”.

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