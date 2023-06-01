بعد انتقاد قانونه المشدد على المثليين.. الرئيس الأوغندي: “لن نتراجع”

أكد الرئيس الأوغندي، يويوري موسيفيني، أن بلاده لن تتراجع عن تطبيق عقوبات مشددة على العلاقات المثلية، معلقا على التحذيرات الدولية بالقول “لا أحد سيجعلنا نتراجع“.

ورد الرئيس الأوغندي، على الاحتجاجات الدولية التي أعقبت قراره بفرض عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة للمثليين بقوله: “توقيع القانون تم ولن نتراجع”.

وكانت الرئاسة الأوغندية قد أعلنت، الإثنين ، أن رئيس الدولة “وافق” على نص قانون مكافحة الشذوذ الجنسي 2023″.

وينص القانون في صيغته النهائية على عقوبات مشددة على الأشخاص الذين تربطهم علاقات مثلية بالإضافة إلى جريمة يعاقب عليها بالإعدام هي “الشذوذ الجنسي المشدد”، مما يعني أنه يمكن الحكم على مرتكبي الجرائم المتكررة بالإعدام ، وهي عقوبة لم يتم تطبيقها منذ سنوات في أوغندا.

وأثار إصدار هذا القانون موجة من الاستياء من المنظمات غير الحكومية والعديد من الدول الغربية، وحث نشطاء حقوق الإنسان الأوغنديون المجتمع الدولي على اتخاذ عقوبات ضد قادتهم.

وندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بما سماه “الانتهاك المأساوي” لحقوق الإنسان، وأعلن أنه طلب من إدارته دراسة عواقب هذا القانون على ” جميع جوانب التعاون بين الولايات المتحدة وأوغندا ” .