بعد انسحاب الروسي أبراموفيتش.. ملكية تشلسي لرجل أعمال أمريكي

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، عن التوصّل إلى اتفاق يسمح بانتقال ملكيته إلى تحالف استثماري يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي.

وحسب ما جاء في بيان للنادي، سيوقّع الاتفاق أواخر ماي الجاري، بعد إتمام جميع الإجراءات المطلوبة.

وأوضح النادي في البيان، أنّ 2.5 مليار جنيه إسترليني من قيمة الصفقة، ستوجّه إلى أعمال خيرية. وفقا لما تعهّد به المالك السابق للنادي رومان أبراموفيتش.

بريطانيا تعاقب مالك تشلسي (السابق) المقرّب من بوتين

في 10 مارس 2022، أعلنت الحكومة البريطانية عن قرار بمنع رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، من إجراء أي تحويلات مالية مع حرمانه من السفر.

يأتي هذا في سياق العقوبات الاقتصادية التي تشنّها الدول الغربية ضدّ روسيا، ردّا على تدخّلها العسكري في أوكرانيا.

وكان المليادير الروسي الذي يوصف بأنه مقرّب من الرئيس فلايديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق. عن اعتزامه بيع نادي تشيلسي اللندني الذي يمتلكه منذ 19 عاما.