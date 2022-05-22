-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بعد برمجة جلسة لإسقاط عضويته.. النائب بخضرة يرد

الشروق أونلاين
  • 493
  • 0
بعد برمجة جلسة لإسقاط عضويته.. النائب بخضرة يرد

رد النائب في البرلمان محمد بخضرة على طلب إسقاط عضويته النيابية بسبب خدمته العسكرية في الجيش الفرنسي.

وقال النائب بخضرة في رده الموجه للمجلس الشعبي الوطني إن طلب إسقاط عضويته في البرلمان بسبب افتقاد شروط الانتخاب مخالف للدستور سيما المواد 126 ،123 منه والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات والمادة 200 منه المتعلقة بشروط الترشح للبرلمان.

وتساءل النائب في رده إن كان هناك نص قانوني يتضمن شرطا مفاده ألا يكون المترشح الجزائري قد سبق له أن مارس مهنة ضمن جيش أجنبي.

وأوضح النائب أن انضمام الأجانب للجيش الفرنسي مسموح به فقط في مجالات جد محدودة ومنها مهنة التمريض وذلك لدواعي أمنية.

وأضاف النائب بالقول “أنا غير مؤهل صحيا للعمل العمل العسكري، وعند التحاقي لأداء واجب الخدمة الوطنية وبعد أسابيع من مكوثي بالثكنة العسكرية والتحاقي بأكاديمية شرشال تم تسريحي لأسباب صحية كما هون ثابت بالوثيقة”.

وتابع قائلا: “كما سبق لي وأن شرحت لكم في رسالتي الأخيرة إن الدافع الشخصي لإمضاء عقد عمل كممرض عسكري يتمثل في تسوية وضعية إقامتي ولأجل الحصول على الدبلوم والخبرة العلمية”.

مقالات ذات صلة
الوكالات السياحية تندد بإقصائها من بيع تذاكر الرحلات البحرية

الوكالات السياحية تندد بإقصائها من بيع تذاكر الرحلات البحرية

جزائريون “محرومون” من المكيفات في لهيب الحر!

جزائريون “محرومون” من المكيفات في لهيب الحر!

85 ألف هكتار من الأراضي الزراعية للراغبين في الاستثمار بالجنوب

85 ألف هكتار من الأراضي الزراعية للراغبين في الاستثمار بالجنوب

سوناطراك توقع عقداً مع العملاق الصيني “CNTIC / LPEC” للرفع من إنتاج البنزين 

سوناطراك توقع عقداً مع العملاق الصيني “CNTIC / LPEC” للرفع من إنتاج البنزين 

مشاهد صادمة.. قطط داخل أحواض الأسماك وأقفاص العصافير

مشاهد صادمة.. قطط داخل أحواض الأسماك وأقفاص العصافير

لعمامرة: لا وساطات في قضية قطع العلاقات مع المغرب

لعمامرة: لا وساطات في قضية قطع العلاقات مع المغرب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد