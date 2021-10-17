بعد كل من بريطانيا وفرنسا قررت السلطات الألمانية رفع الجزائر من القائمة الحمراء المخصصة للدول ذات الخطورة المرتفعة للعدوى بفيروس كورونا.

وأعلن، الجمعة، معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض، عن رفع كلا من الجزائر، تونس والمغرب، من القائمة الحمراء.

وأوضح المعهد الألماني، أنه لن يفرض على المسافرين القادمين من هذه البلدان الخضوع لحجر صحي عند دخول ألمانيا، خاصة أولئك الذين خضعوا للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وصنفت ألمانيا، شهر سبتمبر الماضي، الجزائر ضمن القائمة الحمراء، وفرضت على الجزائريين والمسافرين من جنسيات أخرى الذين أقاموا في الجزائر، الخضوع إلى حجر صحي لمدة 14 يوما.

وجاء هذا القرار بالتزامن مع الزيارة التي شرع فيها السبت، مساعد وزير الشؤون الخارجية الألماني نيلز أنين إلى الجزائر والتي تدوم 3 أيام في إطار جولة إقليمية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

من جانبها، أعرب السفيرة الألمانية بالجزائر إليزابيت وولبرز، الثلاثاء 12 أكتوبر، عن رغبة بلادها في رفع عدد الرحلات الجوية مع الجزائر وتوسيع نشاط شركات النقل البحري خلال لقاء جمعها مع وزير النقل عيسى بكاي.

وأعلنت الجوية الجزائرية في 11 أكتوبر رفع عدد الرحلات الجوية مع المانيا لتصبح 3 رحلات أسبوعيا بدل رحلتين اثنين.