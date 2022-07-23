بعد بغداد، لعمامرة في دمشق .. أهداف الزيارة

قام وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بزيارة رسمية إلى كل من العراق وسوريا، حيث استهل جولته ببغداد أين أجرى محادثات ثنائية مع نظيره العراقي فؤاد محمد حسين، كما إستقبل بقصر السلام من طرف الرئيس العراقي برهم صالح. بعد بغداد، يقوم رمطان لعمامرة بزيارة رسمية إلى سوريا.

زيارة لعمامرة إلى هذين البلدين تكتسي بأهمية بالغة سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو على مستوى العلاقات المتعددة الأطراف.

على المستوى الثنائي، زيارة لعمامرة إلى بغداد تهدف خاصة إلى إعادة تفعيل اللجنة المشتركة الجزائرية-العراقية و إجراء مشاورات بشأن الاستحقاقات المقبلة و على رأسها انعقاد الجامعة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر كما رحب العراق بمبادرة الجزائر الرامية إلى تفعيل حركة عدم الانحياز.

بالرغم من الظروف الداخلية التي يعيشها كلا البلدين – سوريا والعراق-، إلا أن بإمكان الدولتين لعب دور إقليمي مهم في المستقبل القريب والمتعلق بإعادة التوازنات و إعادة الاستقرار في المنطقة نظرا للعمق الإستراتيجي للعراق الذي يمكن ان يكون بمثابة جسر جيوسياسي مهم يساهم في إعادة التوازنات السياسية في المنطقة التي تعرف تجاذبات وصراعات إيديولوجية ومذهبية كبيرة بين قوى تسعى إلى بسط نفوذها على المنطقة والسيطرة عيها على غرار بعض دول الخليج، إيران و تركيا.