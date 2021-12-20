بعد بلايلي.. هدف سعيود في ومضة إشهارية للخطوط الجوية القطرية

بعد هدف بلايلي في شباك المغرب، جاء الدور هذه المرة على الهدف الرائع الذي سجله أمير سعيود في النهائي أمام تونس، ليكون ضمن ومضة إشهارية للخطوط الجوية القطرية.

ونشرت الصفحة الرسمية للخطوط الجوية القطرية، على حسابها عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” ومضة إشهارية، معتمدة على لقطة هدف سعيود في شباك تونس، مع صور لتتويج المنتخب الوطني بكأس العرب.

وكتب الصفحة الرسمية للخطوط الجوية القطرية، هدف يليق بالنهائي، مع لقطات لهدف سعيود من عدة زوايا، متبوعة بفرحته مع زملائه بالهدف الجميل.