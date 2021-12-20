-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بعد بلايلي.. هدف سعيود في ومضة إشهارية للخطوط الجوية القطرية

سليم.ع
  • 807
  • 0
بعد بلايلي.. هدف سعيود في ومضة إشهارية للخطوط الجوية القطرية
أرشيف

بعد هدف بلايلي في شباك المغرب، جاء الدور هذه المرة على الهدف الرائع الذي سجله أمير سعيود في النهائي أمام تونس، ليكون ضمن ومضة إشهارية للخطوط الجوية القطرية.

ونشرت الصفحة الرسمية للخطوط الجوية القطرية، على حسابها عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” ومضة إشهارية، معتمدة على لقطة هدف سعيود في شباك تونس، مع صور لتتويج المنتخب الوطني بكأس العرب.

وكتب الصفحة الرسمية للخطوط الجوية القطرية، هدف يليق بالنهائي، مع لقطات لهدف سعيود من عدة زوايا، متبوعة بفرحته مع زملائه بالهدف الجميل.

مقالات ذات صلة
بلايلي يفسخ عقده مع نادي قطر.. “النصر” يريده والوجهة قد تكون إسبانيا

بلايلي يفسخ عقده مع نادي قطر.. “النصر” يريده والوجهة قد تكون إسبانيا

محرز يحفز “الخضر” قبل نهائي كأس العرب

محرز يحفز “الخضر” قبل نهائي كأس العرب

الجزائر صارت ملح البطولات الإفريقية والعربية

الجزائر صارت ملح البطولات الإفريقية والعربية

الجزائر تتصدر استفتاء قنوات الكأس حول أفضل فريق فنيا وأحسن لاعب ومدرب

الجزائر تتصدر استفتاء قنوات الكأس حول أفضل فريق فنيا وأحسن لاعب ومدرب

قطر تظفر بالمركز الثالث على حساب مصر

قطر تظفر بالمركز الثالث على حساب مصر

“كَلَبُ” شواذ المغرب ضد مواطنهم “وادو” بِسبب دعمه للجزائر

“كَلَبُ” شواذ المغرب ضد مواطنهم “وادو” بِسبب دعمه للجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد