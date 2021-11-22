بعد بونجاح ..بلماضي يحقق أمنية الطفل المريض عبد الإله

حقق الناخب الوطني جمال بلماضي، أمنية الطفل المريض عبد الإله المتواجد في مصلحة الإنعاش بالمركز الإستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب في وهران.

وقام بلماضي بزيارة المريض، الذي كان يتمنى أن يحظى بزيارة من بونجاح والناخب الوطني جمال بلماضي ويوسف بلايلي.

وكان المهاجم بغداد بونجاح قد زار الطفل المريض عبد الإله الأحد، وأهداه قميص المنتخب الوطني، ليكون بذلك السباق لتلبية نداء المريض.

وتعد زيارة الناخب الوطني جمال بلماضي، وكذا زيارة بونجاح للطفل المريض، بمثابة لفتة إنسانية رائعة، ليست جديدة على أفراد المنتخب الوطني، الذين سبق وأن قاموا بمثل هذه المبادرات التي تستحق الثناء.