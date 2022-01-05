 بعد بيع القضية الفلسطينية.. ذباب المخزن المغربي يستهدف الدعم الجزائري

استهدف ذباب المخزن المغربي بعد بيع نظامه للقضية الفلسطينية، الدعم الجزائري للفلسطينيين ومساعداتها لقطاع غزة بصفة خاصة.

ونشرت منصة ايكاد للتحقيقات صورة تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يُقارنون فيها بين مستشفى جزائري وآخر زاعمين أنه مغربي بقطاع غزة، في إشارة إلى قلّة المساعدات الجزائرية للفلسطينيين برغم دعم الجزائريين للقضية الفلسطينية.

وتوصل فريق ايكاد خلال البحث عن الصور الموجودة في التصميم، إلى أن الصورة التي ادعى ناشروها أنها للمستشفى الجزائري، هي في الحقيقة تعود لمستشفى ميداني تابع للهلال الأحمر الجزائري شرق قطاع غزة، والذي أُنشئ في أفريل 2018 لإسعاف جرحى “مسيرات العودة”.

كما قاد البحث فريق ايكاد إلى التأكيد على أنه يوجد مستشفى جزائري تخصصي متعدد المباني بمنطقة عبسان جنوب قطاع غزة، افتُتِح في ماي 2014.

وقال محققو منصة ايكاد أنه وبالعودة للصورة المزعوم أنها للمستشفى المغربي، اكتشفنا أنها لمستشفى القدس التخصصي في غزة، الذي دُمِّر في 2008، ورُمِّم وأُعيد إعماره بتمويل مغربي، ليُفتتح في أغسطس 2021.

وفيما يتعلق بالمستشفيات المغربية في غزة، فهناك المستشفى الميداني المغربي، الذي افتُتِح في عام 2018 بغزة لإسعاف الجرحى.