بعد بيع لحوم القطط على أساس أنها أرانب.. تعليمات صارمة للجزارين

تم تقديم تعليمات للجزارين بترك رأس وأقدام الأرنب في الذبيحة المعروضة للبيع، وهذا بعد إثبات بيع لحوم القطط على أساس أنها لحوم الأرانب.

وأكد رئيس منظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أنه تم تقديم تعليمات للجزارين وليس على مستوى جسر قسنطينة فقط، بترك رأس وأقدام الأرنب في الذبيحة المعروضة.

وجاء هذا القرار بعد إعلان نشرته الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس تدعوا فيه مواطنيها إلى توخي الحذر عند اقتناء لحوم الأرانب، وهذا بعد قيام بعض الجزارين وبائعي اللحوم

البيضاء ببيع لحوم القطط على أساس أنها لحوم الأرانب.

وطلبت الدائرة من المواطنين التأكد من وجود رأس وذيل الأرانب ملتصقا بالذبيحة عند إقتناء هذه اللحوم.