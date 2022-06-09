بعد تأجيل لـ3 مرات.. انطلاق محاكمة المؤثرين في قضية النصب على الطلبة

انطلقت بمحكمة الدار البيضاء، الخميس محاكمة المؤثرين المتهمين في ملف النصب والاحتيال على الطلبة بعد تأجيل لـ3 مرات.

ويتابع في قضية الاحتيال والنصب 14 متهما من بينهم المؤثرين “نوميديا لزول” و”فاروق. ب” المعروف بـ”ريفكا”، والمدعو “ابركان محمد” المدعو “ستانلي”.

وفي 27 ماي 2022، شهدت قاعة المحاكمات بالدار البيضاء في العاصمة، جلسة استثنائية، خلال مثول المتهمين في ملف الاحتيال على الطلبة أمام قاضي محكمة الجنح، أين سجل عدد من الفنانين والفنانات حضورهم منذ ساعات الصباح الأولى، مرفقين بعائلات المتهمين، قبل أن تهتز القاعة على وقع التصفيق والزغاريد بعد إعلان القاضي تأجيل القضية للمرة الثالثة.

الملف الذي أحدث ضجة كبيرة منذ أشهر بمواقع التواصل الاجتماعي، لا تزال تأثيراته قوية على الوسط الفني لتورط عدة وجوه معروفة في قضية الحال، الذين تلقوا المساندة والدعم المعنوي من زملاء وزميلات لهم تواجدوا أمس الأول بقاعة المحاكمة لمؤازرتهم، على غرار بطلة مسلسل بابور اللوح، الفنانة “سهيلة معلم” والممثلة” مينة لشطر” المعروفة بدور”طيموشة”، إلى جانب الممثلة مروة بوشوشة والممثل أحمد زيتوني بطل سلسلة عاشور العاشر و”الأمير لقمان” وآخرين. واكتظت القاعة أول أمس بحضور قوي لأصدقاء وزملاء المدعوة “نوميديا لزول” ومن معها، الذين ذرفوا الدموع بعد اقتياد المتهمين إلى المكان المخصص للمساجين، ومحاولة التواصل وتبادل التحية معهم لرفع معنوياتهم التي كانت منهارة، تلتها فوضى عارمة ببهو المحكمة وبكاء هستيري للفنانات وأفراد عائلات المتهمين..

بالمقابل، تقرر تأجيل محاكمة المتهمين في ملف الاحتيال على الطلبة، البالغ عددهم 13 شخصا، إلى الأسبوع المقبل وللمرة الثالثة، بسبب غياب المتهمة “ع. سعاد”، نظرا إلى تدهور حالتها الصحية، وقد طالب الدفاع بتعيين خبير لفحصها للتأكد من استعدادها للمحاكمة، فيما تم رفض جميع طلبات الإفراج المقدمة من طرف المحامين.

وسيستمع القاضي بتاريخ 9 جوان المقبل إلى كل من المدعوة “نوميديا لزول” و”فاروق. ب” المعروف بـ”ريفكا”، والمدعو “ابركان محمد” المدعو “ستانلي” الذين ظهرت عليهم علامات الإرهاق والتوتر، كما سيتابع في قضية الحال المتهم الرئيسي الموقوف، صاحب الشركة الوهمية “فيوتر ڨايت”، المدعو “أسامة. ر”، ووالدته البرلمانية السابقة، المسماة “ع. سعاد”، وكذا شقيقه “ر. سيف الدين”، ومساعدته “ج. ليلى”، إلى جانب متهمين آخرين، وتعلق الأمر بالمسماة “ط. نجاة”، “ف. يانيس”، “ح. زكريا”، “ت. نسيم”، “ش. هشام”، “ب. محمد أمين”، “ب. ع. رانية”.