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بعد تبرعها لصالح متضرري الزلزال.. هذا ما قالته “مادونا” عن المغرب!

جواهر الشروق
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بعد تبرعها لصالح متضرري الزلزال.. هذا ما قالته “مادونا” عن المغرب!
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الفنانة العالمية مادونا

قالت الفنانة العالمية مادونا أن للمغرب مكانة كبيرة في نفسها، وذلك بعد تبرعها لصالح متضرري الزلزال الذي تسبب في خسائر بشرية ومادية ضخمة.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أعلنت مادونا، السبت، عن تبرعها لصالح جمعية الإغاثة “هيومان أبّيل” لمساعدة المتضررين من الزلزال في المغرب.

وأشارت مادونا إلى مكانة المغرب في قلبها وتأثرها الشديد بالزلزال الذي ضربه، حيث يُعتبر أكبر كارثة تضرب المنطقة خلال الستين عاما الماضية.

ودعت الفنانة جمهورها إلى المشاركة في هذه الجهود الإنسانية والتبرع بما يستطيعون لمساعدة المتضررين في هذا الوقت العصيب.

وغردت مادونا، التي تبلغ من العمر 65 عاما، في تدوينة لها على موقع “إكس”: “للمغرب مكانة خاصة في قلبي.. أتبرع اليوم لجمعية هيومان أبّيل للإسهام في جهود الإغاثة العاجلة للمتضررين بالمغرب وأدعوكم إلى التبرع مثلي”.

وفي تدوينة أخرى للفنانة العالمية ذات الأصول الإيطالية، نشرت صورة لها في المغرب على صفحتها بإنستغرام وعلّقت: “لن أنسى اللحظات الجميلة التي قضيتها مع الأصدقاء والعائلة على مر السنوات في المغرب”.

وتابعت: “مكان جميل وساحر. ساعدوا بقدر استطاعتكم”.

وطالما حلت نجمة موسيقى البوب بالمغرب في مناسبات مختلفة لقضاء عطلها أو إحياء حفلات أو الاحتفاء بمناسبة خاصة. وقد اختارت مدينة مراكش لتخليد عيد ميلادها الستين.

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