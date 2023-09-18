بعد تبرعها لصالح متضرري الزلزال.. هذا ما قالته “مادونا” عن المغرب!
قالت الفنانة العالمية مادونا أن للمغرب مكانة كبيرة في نفسها، وذلك بعد تبرعها لصالح متضرري الزلزال الذي تسبب في خسائر بشرية ومادية ضخمة.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أعلنت مادونا، السبت، عن تبرعها لصالح جمعية الإغاثة “هيومان أبّيل” لمساعدة المتضررين من الزلزال في المغرب.
وأشارت مادونا إلى مكانة المغرب في قلبها وتأثرها الشديد بالزلزال الذي ضربه، حيث يُعتبر أكبر كارثة تضرب المنطقة خلال الستين عاما الماضية.
ودعت الفنانة جمهورها إلى المشاركة في هذه الجهود الإنسانية والتبرع بما يستطيعون لمساعدة المتضررين في هذا الوقت العصيب.
وغردت مادونا، التي تبلغ من العمر 65 عاما، في تدوينة لها على موقع “إكس”: “للمغرب مكانة خاصة في قلبي.. أتبرع اليوم لجمعية هيومان أبّيل للإسهام في جهود الإغاثة العاجلة للمتضررين بالمغرب وأدعوكم إلى التبرع مثلي”.
Morocco holds a special place in my heart, and the country has now experienced its most devastating earthquake in over 60 years. Today, I am donating to @HumanAppeal to support immediate, on-the-ground relief efforts in Morocco. If you can, please join me in donating at… pic.twitter.com/rGFu8qv3Aj
— Madonna (@Madonna) September 15, 2023
وفي تدوينة أخرى للفنانة العالمية ذات الأصول الإيطالية، نشرت صورة لها في المغرب على صفحتها بإنستغرام وعلّقت: “لن أنسى اللحظات الجميلة التي قضيتها مع الأصدقاء والعائلة على مر السنوات في المغرب”.
وتابعت: “مكان جميل وساحر. ساعدوا بقدر استطاعتكم”.
Almost Birthday Selfie- 🎂🎉💕🌈🍾💃🏾. Celebrating Berber. Culture! 🇲🇦♥️ #birthday #nomad #magic #Marakesh pic.twitter.com/9xiTVMPQuY
— Madonna (@Madonna) August 15, 2018
وطالما حلت نجمة موسيقى البوب بالمغرب في مناسبات مختلفة لقضاء عطلها أو إحياء حفلات أو الاحتفاء بمناسبة خاصة. وقد اختارت مدينة مراكش لتخليد عيد ميلادها الستين.