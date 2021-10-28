بعد تتبعها لخطى أختها أمل.. مروة بوشوشة تعلن رفضها الأدوار الجريئة

كشفت مروة، شقيقة الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة عن رفضها للأدوار الجريئة، بعد اقتحامها عالم الفن من خلال مسلسلي “يما” و”الديفا”.

وقالت مروة في حوارها مع صحيفة النهار العربي اللبنانية: “أرفض أي شيء يخرج عن الحدود، ولهذا لا يمكن أن أقبل بأدوار جريئة يوماً ما”.

وأضافت: “أرفض تجسيد المشاهد المثيرة أو القبلات في أي عمل أشارك فيه، حتى إذا كانت الحبكة الدرامية تتطلب ذلك”.

وعن السبب أجابت: “الفن يجب أن يكون به احترام، ونعم هناك أدوار تدخل في تصنيف أنها جريئة، ولكن جرأة عن جرأة تختلف، وكل ما يتخطى الحدود أنا ضده تماماً”.

يذكر أن مروة بوشوشة أعربت عن سعادتها بعد أول مشاركة درامية لها من خلال مسلسل “الديفا”، كما وصفت مشاركتها بمسلسل “يما” بالأكثر تأثيرا، خاصة وان العمل أحدث ضجّة ونجاحاً كبيراً بعد عرض الجزء الأول منه في رمضان 2020.