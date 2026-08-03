بعد تتويجهم عالميا.. رئيس الجمهورية يهنئ طلبة المدرسة العليا للرياضيات

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، طلبة المدرسة الوطنية العليا للرياضيات، عقب تحقيقهم نتائج متميزة في المسابقة الدولية للرياضيات IMC 2026 التي احتضنتها بلغاريا.

وأشاد رئيس الجمهورية في رسالة تهنئة نشرها حسابه الخاص عبر منصة فيسبوك بالأداء الذي رفع اسم الجزائر بين 130 جامعة من 48 دولة.

وقال الرئيس تبون: “مشاركة دولية أخرى جدّ مشرفة تستحق التهنئة والتشجيع لطلبتنا في المدرسة الوطنية العليا للرياضيات.”

وخصّ رئيس الجمهورية بالتهنئة الطلبة شمس الدين عبد العالي درّاش، ومحمد أمير بن ملوكة، وهيثم إدريس آيت حمدوش، بعد تحقيقهم المرتبتين الأولى والثالثة في هذه المنافسة الأكاديمية الدولية، التي تعد من أبرز المسابقات الموجهة لطلبة الجامعات في مجال الرياضيات.

وأضاف: “ألف مبروك… هكذا نريدكم دائمي التفوق والامتياز”، وعبر عن اعتزازه بما حققه الطلبة من إنجاز يعكس مستوى الكفاءات الجزائرية وقدرتها على المنافسة في المحافل العلمية الدولية.