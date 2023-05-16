بعد تجاوزها المائة عام.. طبيبة أمريكية تكشف سر الحياة الصحية

كشفت طبيبة أمريكية بعد تجاوزها المائة عام، سر الحياة الصحية والسعيدة، بناء على خبرة سنوات في التعامل مع المصاعب والضغوطات.

وأجابت الطبيبة الأميركية غلاديز مكغاري في كتاب لها أثار الجدل، يحمل عنوان “ستة أسرار لطبيبة عمرها 102 عاما، من أجل حياة صحية وسعيدة في كل مرحلة عمرية” عن سؤال هم يشغل بال الكثيرين يتعلق بأسرار الحياة الهنيئة.

وقالت مكغاري، وهي أخصائية في أمراض النساء والتوليد، إن السر الأهم في حياتها الطويلة كان التخلص من الضغوطات غير الضرورية.

وأضافت أن الكثير من الناس يعيشون بتلك الضغوطات، لكن المنطق يقول إن الأشخاص السعداء والأصحاء هم من يتمكنون من التخلص من التجارب التي لا تفيدهم.

وأوضحت مكغاري أنها امتلكت حياة صحية وسعيدة بعد التخلص من الضغوطات ومن خلال قدرتها على إعادة بناء أشياء مثل العلاقات والحياة المهنية، مجددا.

في ذات السياق أكدت أن الأشخاص الأسعد في الحياة يكونون قادرين على تحديد الوقت المناسب للمضي قدما، وعدم التمسك بأمور قد تشعرهم بالضغط النفسي.

عن كيفية التخلص من الضغوط والمضي قدما، قالت الطبيبة الأمريكية أنها كانت تقوم بتشغيل بعض الموسيقى المبهجة وتتجول في المنطقة المحيطة بالمنزل.

وأشارت إلى أنه لابد من ترك الجسد يتحرك بحرية وسلاسة خلال المشي، وربما يصل الأمر إلى ترك الجسد يتراقص قليلا مع الموسيقى، لافتة أن التحضير الذهني الجيد للخطوات السابقة يمكن الشخص من الانتقال إلى ثلاث خطوات جديدة:

ـ تحديد أي شيء يشعرك بالضغط ولا يمكنك إخراجه من حياتك، ربما تكون صداقة أو طريقة تفكير أو تطلعات مهنية أو حتى شعورا بالغضب، أو غير ذلك.

ـ تخيل أنك قادر على الإمساك بتلك الأشياء في قبضتك، ربما تشعر حينها بأن قبضتك تضيق، اعصر تلك الأشياء المتخيلة في قبضتك بشدة.

ـ اتركها تمضي بعيدا، حرك يدك للأمام والخلف وافتح أصابعك ببطء، قبل أن تفك قبضتك تماما وتتخلص مما في داخلها.

ويمكنك أيضا مع ذلك قول عبارات تتضمن معنى ذا أهمية كبيرة لديك، مثل “لا يهم” أو عبارات مشابهة تتماشى مع ما تفكر به.

ووجهت الطبيبة نصيحة لكل شخص بأن يفكر للحظات، كأن يقدر الحالة النفسية التي يمر بها ويتخيل الحياة وهي تتدفق من خلاله.

وأكدت أن أسعد الناس الذين عرفتهم خلال حياتها، كانوا أولئك القادرين على تحديد الوقت المناسب للتخلي عن الأمور التي تسبب ضغوطا عليهم.

وقالت إن الجميع يرتكبون أخطاء “سامح نفسك، وإن تطلب الأمر، اطلب السماح من الآخرين، وبذلك يمكنك المضي قدما في الحياة”.