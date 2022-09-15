بعد تجريم الطلاق بالثلاث في الهند منذ سنوات.. مسلمات في قوائم المعلقات!

كشف تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، الخميس، أن نساء مسلمات في قوائم المعلقات بعد سنوات من تجريم الطلاق بالثلاث في الهند.

وبحسب التقرير فقد احتفت ناشطات حقوق المرأة في العام 2017 بقرار المحكمة العليا القاضي بتجريم ممارسة الرجل المسلم لحق الطلاق بالثلاث شفهيا وبشكل فوري، لكن سرعان ما خابت آمالهن لأن الكثير من المسلمات أصبحن معلقات.

وأورد تقرير بي بي سي قصصا لنساء مسلمات أثر القرار على حياتهن، بحيث أعاد أزواجهن الارتباط بأخريات في حين بقين هنّ بمفردهن، مطلقات شفهيا وغير مطلقات قانونيا.

تقول زاكيا سومان، المؤسسة المشتركة لجماعة Bhartia Muslim Mahila Andolan الحقوقية، والتي كانت واحدة من السيدات اللائي تقدمن بالالتماس، إن قرار المحكمة الصادر في أوت عام 2017 وما تلاه من قانون عام 2019 الذي يجرم الممارسة أتى بنتائج متفاوتة للنساء المسلمات.

تضيف سومان: “أزواجهن تزوجوا بأخريات ويعيشون سعداء وأصبح لهم أبناء، في حين أن هؤلاء النسوة لا زلن يعشن بمفردهن”.

يذكر إنه قبل صدور القرار، كانت الهند واحدة من عدد قليل من الدول التي تسمح بالطلاق الشفهي الفوري، أو الطلاق بالثلاث.

وأشرفت حكومة حزب بهارتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على الحملة التي شنتها نساء وناشطات مسلمات للمطالبة بتجريم الممارسة.