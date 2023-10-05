بعد تحذير ناسا من عاصفة شمسية.. هل سينقطع الإنترنت عن العالم قريباً؟

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن انقطاع الانترنت عن العالم قريبا، وذلك بعد تحذير وكالة “ناسا” من عاصفة شمسية محتملة ستضرب كوكب الأرض.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أثار الحديث عن انقطاع الانترنت بعد أسبوع من الآن قلقا مرفقا بعديد التساؤلات، وجدلا عبر مختلف المنصات.

في ذات السياق أكدت الوكالة الأميركية لأبحاث الفضاء، في بيان رسمي، أن كل ما يتم تداوله عن انقطاع الإنترنت حول العالم، لا أساس له من الصحة.

وطالبت بعدم تصديق هذه الشائعات والاعتماد على مصادر موثوقة للحصول على المعلومات، مضيفة أنه لا توجد أي تهديدات أو أدلة تشير إلى أن الإنترنت سيتعطل، وبالتالي يمكن للأفراد والشركات الابتعاد عن القلق والخوف من هذا الأمر.

كما نفت مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة، وغير الربحية، المعنية بضمان شبكة إنترنت عالمية مستقلة وآمنة وواحدة، والمعروفة بـ”ICANN”، كل المعلومات المنتشرة، مؤكدة أنها مجرد شائعات.

جاء ذلك رداً على انتشار مجموعة من الأخبار والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد «ترقّب مستخدمي الإنترنت حول العالم انقطاع خدمات الإنترنت في 11 أكتوبر الجاري».

وتبين أن الخبر والفيديوهات المنتشرة غير صحيحة، والحقيقة أن الفيديو مجتزأ في شكل مضلل، من حلقة قديمة لبرنامج تلفزيوني يعود إلى أكتوبر 2018، حول تحديث المعلومات في إحدى الدول العربية، بعد الأخبار المتداولة حين ذاك، عن مخاوف من انقطاع الإنترنت في العالم.

أكد الخبر المنتشر في وقتها، أن مستخدمي الإنترنت حول العالم، يترقبون انقطاع خدمات الإنترنت في يوم 11 أكتوبر. وربما يحدث كارثة، وذلك بعدما أوضح خبراء تقنيون، أن الشركة المسؤولة عن الإمدادات الخاصة بالإنترنت، ستغير ما يعرف بمنطقة الجذب.

ونسب الخبر إلى صحيفة بريطانية، وذلك بهدف «تغيير مفاتيح التشفير التي تساعد في حماية نظام أسماء النطاقات على الإنترنت، للمرة الأولى، وأن التأثير سيكون محدوداً ومحصوراً في جهات لم تحدّث البرامج والأنظمة المتعلقة بنظام أسماء النطاقات منذ أكثر من سنة».

وأعيد إحياء الخبر مرة آخر، لكن تبين أن هذه المزاعم غير صحيحة، ولم تنشر الصحيفة البريطانية أي شيء من هذا القبيل في الفترة الأخيرة.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالإمارات في تدوينة على منصة “إكس”: “لا صحة للأنباء التي تتحدث عن انقطاع منتظر في خدمة الإنترنت في العالم بتاريخ 11 أكتوبر”، منوهة بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب إثارة المخاوف في هذا الشأن.

يذكر أن انقطاع الإنترنت على مستوى العالم، مجرد شائعة أثيرت عدة مرات قبل سنوات وعادت إلى الواجهة بسبب الحديث عن العواصف الشمسية، وفقا لمجلة “livescience”.

والعواصف الشمسية الشديدة هي انفجار ضخم من الرياح الشمسية وغيرها من بلازما النظائر الخفيفة، والمجالات المغناطيسية التي ترتفع فوق الهالة الشمسية، ويمكن أن تسبب أضرارا للشبكات الكهربائية، ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة.

كما ذكرت المجلة العلمية أنه غير معروف حتى الآن مدى تأثير هذه العواصف الشمسية الشديدة على التكنولوجيا الحديثة، في ظل أن آخر عاصفة حدثت بهذه الشدة كانت منذ زمن بعيد جدًا قبل أن تصل التكنولوجيا لما هي عليه اليوم.

وحذّر العلماء في السابق من خروج الكابلات البحرية التي تربط الدول عن الخدمة، لافتين أن الرياح تتزايد أحيانًا لتصبح عاصفة شمسية كل قرن تقريبًا.