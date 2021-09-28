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بعد تحسّن حالته الصحية.. تحويل صالح أوقروت إلى مستشفى آخر

نادية شريف
  • 155932
  • 51
بعد تحسّن حالته الصحية.. تحويل صالح أوقروت إلى مستشفى آخر

غادر الفنان صالح أوقروت المستشفى الذي خضع فيه للعلاج على مدار أسابيع بفرنسا، بعد تحسّن حالته الصحية، وتم تحويله لمستشفى آخر لمواصلة رعايته.

وبحسب ما أفاد الوزير السابق حمراوي حبيب شوقي، مساء الاثنين، عبر حسابه على فيسبوك فإن “أوقروت تم تحويله إلى مستشفى آخر بعد تحسن حالته الصحية وخروجه من حالته الحرجة”.

وأضاف أنه “برعاية أطبائه المبهورين بإيمانه وجلده وكذا المؤازرة الدائمة واليومية للرائعة فاطمة بلحاج زوجته المصون”.

شائعة وفاة صالح أوقروت تعود للواجهة عبر شبكات التواصل

عادت شائعة وفاة الفنان صالح أوقروت للظهور، مساء الأحد 19 سبتمبر، في واجهة الأحداث عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وضجت، المواقع مجددا بشائعة وفاة الفنان أوقروت، وصدقها الكثيرون، بسبب تواجده في فرنسا للعلاج من السرطان.

وفي هذا السياق نفت المخرجة فاطمة بلحاج، خبر وفاة زوجها الفنان صالح أوقروت، وقالت لزملاء صحفيين في اتصال هاتفي، إنه بخير وما تم تداوله مجرد إشاعات.

هذا ما قاله الفنان صالح أوقروت بعد تداول شائعة وفاته!

طمأن الفنان القدير صالح أوقروت، مساء السبت 26 جوان، محبيه عبر موقع فيسبوك بأنه بخير، وعلق على انتشار شائعة وفاته بالقول “الله يهدي ما خلق.

وكتب صويلح، الذي خضع من يومين إلى الجرعة الثانية من العلاج الكيماوي، تدوينة جاء فيها: “أنا بخير الحمد لله شكرا على سؤالكم أحبتي والله يهدي ما خلق”.

من جانبها دعت وزيرة الثقافة إلى تجنب تداول أنباء من شأنها أذية الآخرين دون تحقق من صحتها، مشيرة إلى أن الإشاعات التي تطال أوقروت في كل مرة مؤذية له ولعائلته ولجميع محبيه.

وقالت بن دودة في تدوينة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، مساء السبت: تواصلتُ مع عائلة الفنان القدير صالح أوڨروت، الذي يواصل حصص علاجه بكثير من الصّبر، وبابتسامته المعهودة، نحن ننتظر عودته معافى، ننتظره بيننا فنانا وإنسانا، وليس بيدنا غير الدّعاء له ليجد الشّفاء من اللّه”.

وتداولت صفحات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، خبر وفاة الفنان صالح أوقروت، دون تحقق من صحته، فيما أشاع آخرون أن وضعه الصحي تدهور بعد أخذه للجرعة الثانية من العلاج ضد السرطان.

صالح أقروت يكشف عن جديد رحلته العلاجية

كشف الفنان صالح أوقروت عن جديد رحلته العلاجية عبر منشور جديد له مرفوقا بصورة له أوضح فيه آخر تطورات حالته الصحية.  

وخاطب أوقروت، الجمعة 25 جوان، جمهوره ومحبيه على صفحته الرسمية عبر فيبسوك بالقول أنه أخذ الجرعة الثانية من العلاج الكيماوي وأنه  مستمر في رحلته العلاجية بفضل دعم جمهوريه ودعائهم.

وأضاف أن المرحلة متعبة وصعبة وتحتاج للكثير من الصبر والتوكل على الله عز وجل.

صالح أوقروت يخاطب جمهوره بعد بداية العلاج ضد السرطان

خاطب الفنان الكوميدي صالح أوقروت جمهوره، الجمعة 11 جوان 2021، بعد بداية العلاج ضد السرطان، وقال بأن العلاج الكيمياوي متعب.

وقال محبوب الجماهير، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بفيسبوك إن العلاج بالكيمياوي متعب ويسبب حالة من الضعف للجسم.

وأضاف: “الحمد لله أعود رويدا رويدا بعد الجرعة الأولى ولله ما أعطى ولله ما أخذ.. جمعة مباركة احبتي”.

زوجة صالح أوقروت تنشر صورتهما معا وتدعو له بالشفاء

نشرت الممثلة والمخرجة الجزائرية، فاطمة بلحاج، زوجة الفنان صالح أوقروت، الأربعاء، صورة جديدة تجمعهما سويا، بعد نحو أسبوعين من إجرائه أول عملية، داعية له بالشفاء العاجل.

وقالت بلحاج في تدوينة عبر حسابها بموقع فايسبوك:” اللهم أنت الشافي والمعافي لا شفاء إلا شفاؤك ولا دواء إلا دواؤك اشفي اللهم عبدك ⁧‫صالح و جميع مرضانا شفاء لا يغادر سقما”.

الفنان صالح أوقروت يجري أول عملية جراحية على مستوى الرأس (صور)

أجرى الفنان القدير صالح أوقروت أول عملية جراحية على مستوى الرأس، وقد كلّلت بالنجاح، لكن لا يزال الطريق أمامه طويلا.

وطمأن أوقروت محبيه بمنشور عبر حسابه على فيسبوك، مساء الخميس 28 ماي،  جاء فيه: “حمدالله ربي العالمين العمالية الجراحية نجحت و مازال متواصلين”.

وأضاف في منشور آخر، صبيحة الجمعة: “السلام عليكم أحبتي لقد أجريت لي أول عملية على مستوى الرأس والحمد الله لكن الطريق لازال طويلا.. وشاقا … دعواتكم”.

الفنان صالح أوقروت يهنئ الجزائريين بالعيد من فرنسا ويشكر محبيه على دعمه

هنأ الفنان القدير صالح أوڨروت، مساء الأربعاء 12 ماي، الجزائريين بعيد الفطر المبارك، من فرنسا، وشكر محبيه على دعمه.

ونشر “صويلح” تدوينة  عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك جاء فيها: “كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك أحبتي.. شكرا شكرا شكرا لكم على الدعم والمساندة محبتكم هي زادي”.

وأضاف بخصوص وضعه الصحي: “سوف أباشر العلاج الاسبوع القادم بعد إتمام كل الفحوصات اللازمة ان شاء الله.. والشافي هو الله سبحانه .. دعواتكم”.

الفنان صالح أوقروت ينقل إلى فرنسا لتلقي العلاج

نُقل الفنان القدير صالح أوقروت، السبت 8 ماي، على متن طائرة خاصة إلى فرنسا لتلقي العلاج نظرا لتدهور حالته الصحية ومعاناته من 3 أورام سرطانية في أماكن متفرقة من جسده.

وتم اتخاذ قرار التعجيل بنقله بعدما أنهى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي “الكناس” تحضير الملف الكامل لعلاج الفنان بالخارج.

هذا ما قاله المخرج جعفر قاسم عن الفنان صالح أوقروت

وأعرب المخرج جعفر قاسم عن حزنه الشديد وتأثره البالغ بمرض أوقروت.

وأكد بأن ما يجمعهما علاقة صداقة وأخوة لم ولن تتأثر بأي خلاف مهني.

كما ناشد السلطات المسارعة بنقله للخارج لأن وضعه الصحي في تدهور.

نقل الفنان صالح أوقروت إلى مستشفى الأمن الوطني بالعاصمة

وتم نقل الفنان صالح أوقروت، في الأيام السابقة إلى المستشفى المركزي للأمن الوطني بسبب وضعه الصحي الحرج، وذلك بعد أوامر الرئيس تبون بالتكفل به.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني عبر منشور لها على فيسبوك إن “صويلح” في مستشفى les glycines بالجزائر العاصمة، متمنية الشفاء العاجل له.

رئيس الجمهورية يتدخل للتكفل بالفنان صالح أوقروت..وهذا ما أمر به   

كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير الصحة، بزيارة الفنان صالح أوقروت للاطمئنان على حالته الصحية.

وجاء في بيان لوزارة الصحة “بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قام وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الثلاثاء 04 ماي 2021، بزيارة الممثل القدير صالح أوقروت للاطمئنان على حالته الصحية”.

وتابع البيان “وقد وعد السيد الوزير بالتكفل بالوضعية الصحية للممثل  القدير صالح أوقروت في اقرب الآجال، حيث باشرت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات الإجراءات اللازمة للتكفل التام بحالته الصحية”.

هبّة وزارية للتكفل بالفنان صالح أوقروت

وبمجرد الكشف عن الحالة الصحية الحرجة لنجم الكوميديا الجزائرية، صالح أوقروت، الاثنين، حتى أعلن وزارء عن تكفلهم بالعملية وبكل ما يتعلق بعلاجه سواء داخل أو خارج الوطن.

وزير الصحة أجرى اتصالات مع مستشفى مصطفى باشا والبليدة

وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد أكد في تصريحات صحفية بأنه أجرى إتصالات مع مستشفى مصطفى باشا ومستشفى البليدة للتكفل بحالة الفنان.

وزير العمل يعلن التكفل شخصيا بعملية الفنان صالح أوقروت

وكان الهاشمي جعبوب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قد أعلن، صباح الثلاثاء 4 ماي، استعداده شخصيا للتكفل بعملية أوقروت، وفي أقرب الآجال إن تطلب الأمر نقله إلى الخارج.

وبحسب ما نشرت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك فإن جعبوب “يعرب عن تأثره العميق وتآزره وتضامنه مع الفنان، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يلبسه لباس الصحة والعافية، وأن يبقيه تاجا على رأس الثقافة الوطنية”.

وأضافت بأنه “يعلم أهل المريض وذويه وزملاءه من العائلة الفنية وكل محبيه، ويطمئنهم أنه في حال ما إذا ارتأى السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والطاقم الطبي المعالج لفناننا القدير، ضرورة نقله للعلاج خارج الوطن، فإنه سيتكفل شخصيا بالعملية وفي أقرب الآجال”.

مباشرة إجراءات التكفل بالفنان صالح أوقروت بسبب وضعه الصحي الحرج

من جانبها صرحت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، مساء الاثنين 3 ماي، عن مباشرة إجراءات التكفل بالفنان، وتسهيل عملية تنقله للخارج من أجل العلاج.

وقالت بن دودة إنه بالرغم من حالة الغلق بسبب داء كوفيد 19 إلا أن هناك إرادة قوية للتكفل السريع بحالته كي يحصل على أفضل عناية لأن الوسط الفني غير مستعد لخسارة فنان كبير آخر كما فقدنا “النوري”.

وأكدت الوزيرة بأنها ستفعل ما بوسعها لمساعدة عائلته للخروج من هذه المحنة، ودعت عائلته للتماسك والدعاء له كي نسترجع هذه القامة الفنية المهمة للمشهد الثقافي الجزائري.

ونشرت بن دودة تدوينة على فيسبوك قالت فيها: “يشكو الفنان الكبير صالح أوقروت من وعكة صحيّة ألمّت به، وهو يقاوم ويواجه بكثير من الصّبر والاحتساب؛ نقف جميعنا إلى جانب فنّان الشّعب وحامل همومه”.

وأضافت: “ندعو له في هذه الأيّام المباركة حتى يعود قريبا لإتحافنا بعطاءاته النادرة والمبدعة.. سنجتهد ليكون أوقروت في أفضل حال ونضاعف دعمنا له وللفنانين جميعا”.

واستحسن ناشطون من داخل الوطن وخارجه التدخل السريع من قبل السلطات المعنية للتكفل بالفنان الذي يحارب داء السرطان الفتاك.

الفنان صالح أوقروت مصاب بثلاث أنواع من السرطان

وكانت عائلة الفنان القدير قد كشفت، الاثنين عن إصابته بثلاث أنواع من السرطان، وقالت بأنها تتنتظر تدخل الرئيس للتكفل بحالته.

وبحسب ما نشر الصحفي بلال كباش عبر حسابه على فيسبوك فإن “صويلح” كان من المفروض أن يكون ضيفه الليلة ولكن حال وضعه الحرج دون تمكنه من تلبية الدعوة.

وأضاف بأنه اتصل هاتفيا بعائلته فأخبروه بأن الفنان مصاب بثلاث أنواع من السرطان، على مستوى الجهاز الهضمي والصدر والرأس.

ولأن الحالة جد معقدة ولا تحتمل الانتظار فإن عائلته تناشد تدخل رئيس الجمهورية من أجل تسهيل عملية نقله إلى الخارج.

واستقبل ناشطون خبر إصابة الفنان القدير بالسرطان بسيل من الأدعية وطالبوا بضرورة نقله قبل أن تفقد الساحة الفنية أحد عمالقتها.

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التعليقات
51
  • Wahrani

    طهو ر ان شاء الله . صويلح محبوب اكثر .

    6
  • زمورة قلعة القرٱن

    الله يشفيك ويعافيك يا عمي الصالح وربي يرجعك لينا سالما غانما ممتعا بكامل صحتك ببركة الأشهر الحرم.

    6
  • احمد خليفي

    الجرعات الاولى متعبة، لكن ابتداءا من الرابعة سيخف التعب و الارهاق.اخذت 12 جرعة مؤخرا و اعلم معنى ما يعانيه،كان الله في عونه.

    8
  • Dilmi FATHIA

    ربي يحفظك ان شاء الله و يشفيك يا رب العالمين.

    4
  • يوغرطة

    اللهم اشفي جميع مرضي المسلمين في كل انحاء العالم امين امين

    4
  • دحمان

    الله يشفيك اخي صالح و الله يعافيك و ترجع لنا سالما ان شاء الله القدير

    4
  • محمد

    الشفاء من الله و يدير الكيماوي المدمر؟ انا مرضت بسرطان الكولون سنة 2017 في امريكا، و قمت بعملية جراحية لاستأصال الورم فقط...رفضت الكيماوي رفضت قاطعا رغم انه بالمجان وبأحدث العقاقير الطبية، لأنني اعلم ان الكيماوي يدور كل شيء...و حتى الأن2021, الحمد لله ، و دعوت الشفاء من الله من دون الكيماوي.

    2
  • مرابط

    اللهم الشافي اشفي وعافيه خونا الفنان سويلح يا قادر يا مغير الأحوال

    6
  • ahmed

    اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

    7
  • فيصل ح

    داعية له بالشفاء العاجل. صلوعلى الهادي تنجومن لظى ويزول الهم صلى الله عليه واله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا

    5
  • Youcef

    اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، اللهم يا من تعيد المريض إلى صحته وتستجيب دعاء البائس، أشفي كل مريض

    9
  • محمد ناصر عرعار....تقرت....

    سلام عليكم ورحمة الله....ربي يشفيك ويعافيك.....طهور ان شاء الله.....

    13
  • ليلى

    ربي يشفيه ويعافيه ويرجع لعائلته سليم معافة ان شاء الله .

    12
  • elhorr

    الله يشفيك و يشفي كل المسلمين

    10
  • خميسي

    اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما بيدك الداء والدواء والشفاء

    13
  • djidjiikhlas

    الله يشافيك يا صويلح و يعافيك ما ننساوس شحال فرحتنا و فاجيت علينا في وقت الغمة و الضيف و ما ننساوش جا الما نود تعمر و كيما ضحتنا في الضيق ربي سبحانه و تعالى يفرج عليك ضيقتك و يرفد عليك الهم و المرض

    12
  • أخوكم من سطيف

    ربي يشفيك و يعافيك لا فرنسا و لا أمريكا و لا أحد يستطيع رفع عنك هذا البلاء إلا رب السماوات و الأرض أنه القادر على ذلك .....آمين

    -3
  • شاهد ع العصر

    نتمنى لك الشفاء العاجل وخاصة وأنت بين أيدي امنة تقدس الروح البشرية وتعتبرها أولوية الأولويات .

    22
  • Algerienne

    شافاه الله والبسه تاج الصحة والعافية وكل مرضانا ومرضى المسلمين

    5
  • جزائري

    ربي يشافيك عمي الجمعي.

    11
  • حائر

    ردا على المعلق رحال : ... فلكل اجل كتاب وليس العلاج او التكفل هو من يمنع فقدان المريض .. في منظورك وحسب تعليقك لا فائدة من العالج ! و بالتالي فلماذا بناء المستشفيات ؟ ولماذا تكوين الأطباء ؟ ولماذا صناعة الأدوية ؟ ولماذا شراء المعدات الطبية ؟ ولماذا فتح الصيدليات ؟ ... فلنتوقف عن تبذير الملايير في كل هذه المشاريع التي لا فائدة منها . ونتمنى أن تأخد السلطات نصيحتك بعين الاعتبار وأنت مشكور .

    5
  • حائر

    بغض النظر عن الممثل أوقروت الذي يستحق كل العناية والتقدير حيث نتمنى له العافية والعودة سريعا للبلاد وللتمثيل .. لكن كيف ترسل الجزائر أبنائها للعلاج أو كيف يختار الجزائريين وبمحض ارادتهم وبامكانياتم الخاصة العلاج في دولة يقول عنها نفس هؤلاء أنها العدو الأبدي بمن فيهم وزير وجب عليه ان يكون ديبلوماسيا قبل كل شيء . فهل هناك من تفسير يا معلقين ؟؟؟؟ ح

    23
  • amremmu

    نتمنى لك الشفاء العاجل وأكثر من ذلك تستحق كل التقدير والاحترام .. لكن أيضا نتمنى الشفاء لعقولنا من مرض الجهل الذي تفشى فيها ونتمنى الشفاء العاجل للجزائر التي أنفقت الملايير على الخزعبلات ولم تنفق منها فلسا واحدا لبناء على الأقل مستشفى واحد يضاهي مستشفيات الدول المحترمة لعلاج كبار القوم على الأقل بدلا من علاجهم في أروبا بأموال الشعب في وقت يموت أبناء هذا الشعب في مستشفياتنا المريضة ... مفارقة غريبة حقا .

    27
  • رحال

    نتمنى الشفاء العاجل للفنان المحبوب . لكن على صاحب المقال ان يذكر الله عندما يتعلق الامر بالشفاء فلكل اجل كتاب وليس العلاج او التكفل هو من يمنع فقدان المريض .

    -6
  • مغربي من محبي صويلح

    الله يشفيه صويلح من احب الفنانين الجزائرين على قلبي فنان كبير

    17
  • amremmu

    للمعلق nacer : حدثنا عن مستشفياتنا . اسأل لماذا انفقت البلاد 1000 مليار دولار ولم نبني مستشفى واحد بالمعايير العالمية لن يكلف أكثر من 350 مليون دولار .. قارن بين ما لك وما لغيرك .. اسأل لماذا لا نزال نقتات من مستشفيات بناها المستعمر تجاوزها الزمن عمر غالبيتها يتجاوز القرن ( مصطفى باشا مثلا عمره أكثر من 160 سنة حيث فتح أبوابه سنة 1854 ) .. اسأل لماذا كنا نتفرج على تبذير 1200 مليار دولار من 1999 الى 2019 ولم نتحرك وكأننا أصنام بل وكأن الجزائر ليست أمنا .... الخ قارن بما لك وما لغيرك أما خارج الحدود فالأمر سيان والفرق الوحيد وهو نوعية العلاج . الناس تقارن بما لها وما للغير ونحن نقارن بين ما لألمانيا وما لفرنسا وما لروسيا وما للصين ... الخ وهذا دليل على أننا فاشلين وعاجزين ... حيث نطوف حول المواضيع دون أن نغوص في لبها .

    68
  • مجرد تساؤل إنساني

    كمسلمين نتمنى لصالح أقروت الشفاء والعافية إن شاء الله ,عودته إلى أهله وذويه سالما معافى ... ولكن ماذا عن آلاف المرضى الغير معروفين أو مشهورين والذين ينتظرون فتح الحدود مع فرنسا للعلاج وما زالت مغلقة إلى أجل غير مسمى ؟ ألن يكون هناك تسهيلات قريبا إن شاء الله من سلطاتنا ليسافروا لفرنسا هم كذلك لأن الأمر إنساني ولا علاقة له بالسياسة ولا التمثيل ولا السينما ....؟

    61
  • nacer

    لمذا فرنسا بالذات ؟حنينكم للاستعماريطول ويطول هناك مستشفيات في المانيا روسيا سويسرا انجلتراعلى كل حال شافاك الله وعافاك اخونا صالح

    -9
  • amremmu

    نتمنى الشفاء لسي صالح فهو ممثل وفكاهي من المعدن لنفيس يستحق التكفل به في أرقى مستشفيات العالم .. هذا فيما يخص الممثل صالح أوقروت لكن هل هناك يا معلقين من يمتلك الجواب لسؤالي هذا : لماذا نكره فرنسا ونعشق مستشفياتها وجامعاتها ... . ولماذا نكرهها لكن كلنا نريد الهجرة اليها برا الا وبحرا وجوا ...؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    41
  • عمر

    نتمنى له الشفاء لكن كيف يتم ذلك والحدود مغلوقة في وجه الجزائريين منذ أكثر من عام وهناك من هو معلق في مطار باريس مثلا منذ أكثر من شهرين؟

    25
  • hadj

    الله يشافيه ويعافيه ويشافي جميع مرضى المسلمين والله يرحم بلاحة ويكرم نزله ويرحم جميع موتى المسلمين

    -1
  • كمال

    الله يشفيه انه قامة فنية نادرة.

    15
  • مراد

    الوسط الفني غير مستعد لخسارة فنان كبير آخر كما فقدنا “النوري”.???? إتقوا الله وقولوا قولا سديدا اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

    -6
  • عبدالله

    الله ايشافيه الرجل الزين البشوش الفكاهي طهور ان شاء الله ا

    17
  • عزيز

    و شعيب مسكين يوكلو السرطان لا دوا لا سبيطارات .. الغلى الفاحش حسبنا الله ونعم الوكيل ربي يشافيه و يشفي جميع مرضى المسلمين

    38
  • حفيذ بن باديس

    اولا الله يشافي اخونا و جميع مرضى المسلمين. ثانيا و الله عيب العلاج في الخارج،كل هذه الأموال المنهوبة ماعندناش مستشفى في مستوى التحديات الراهن.

    14
  • محمد

    اللهم شافيه وعافيه يا رب ملحوظة فقط لما تنوون نقله الى الخارج للعلاج والجزائر تملك احسن منضومة صحية بإفريقيا!!! ربي يشافيه

    27
  • محمد خليل جفال

    ربي يشافيه

    14
  • شاوي حر

    اللهم اشفيه واشفي كل المرضى وجعل معاناتهم في ميزان حسناتهم .

    14
  • ابراهيم

    الله يشفيه و يشفي جميع المرضى. و لكن ليس هكدا تسير الدول. أين القانون أين الماحسبة لمادا كل جزائري يحلم أن يعالج في الخارج

    21
  • توفيق

    اللهم رب الناس اذهب عنه البأس , lشفه أنت الشافي, لا شفاء الا شفاءك , شفاء لا يغادر سقماً . نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه .

    15
  • محمد

    ربي يشافي محبوب الشعب ولكن انتم وكل المسؤولين تعالجون في الخارج ونحن الشعب نعالج في أحسن منظومة في إفريقيا الحمد الله ان الموت لا تختار

    32
  • EMJAD

    صالح اوقرود ممثل مبدع وهو يستاهل كل خير ولكن يجب معاملة كل الفانين بنفس الطريقة الكثير منهم يعاني في صمت فلمادا لا تساعدونهم مثلما تفعلون مع صالح اوقرود . لا داعي لتفضيل احد عن احد

    19
  • مراد

    نسأل الله العلي القدير الشفاء لأخونا صالح. ولكن هل يجب أن تكون شخصية معروفة في هذا البلد لتعالج في الخارج ؟

    65
  • خالد

    نسأل الله له الشفاء العافيه. هو إنسان معروف وسيرسل إلى الخارج للعلاج ولكن هناك آلاف مثله يعانون في صمت ولا احد يلتفت إليهم.اكثر من 200مليار دولار ذهبت في مهب الريح لم نر منها ولا أجاز يمكن أن يذكر به مسؤولونا بخير. 2021 لا زلنا عاجزين عن علاج مواطنينا في بلدنا بالرغم من أن مستشفياتنا احسن من مستشفيات السويد

    64
  • موسطاش

    ربي يشافيه و يعافيه، صويلح ربما هو الوحيد (+ بلماضي) الذي يجمع على حبه و احترامه جميع الجزائريين. اللهم رب الناس، أذهب البأس، إشف أنت الشافي، لا شفاء إلاّ شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً

    46
  • صهيب الرومي

    اللهم اشفيه انت الشافي يارب العالامين

    39
  • rochd

    rabi ychafih n'challah .

    29
  • عبد الرحمان

    اللهم أشفيه شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير آجل يا شافي يا كافي يا الله.

    26
  • وتتكرر المعاناة

    الله يشفيه. ما يحزنني هو أن الجميع يريد المداواة خارج الجزائر، وإذن ما فائدة هذا البلد؟ بيعوه للخارج أفضل. بلد غني جدا لم يبنوا فيه مستشفيات عمدا حتى يموت الشعب في صمت، لا ألوم الرئيس الحالي، بل أخون رئيس للجزائر وهو بوتفليقة الذي بذر 1000 مليار لصالح مافيا محلية وفرنسا بالذات.

    61
  • قل الحق

    نسال الله العلي القدير في هذا الشهر الفضيل ان يشافي صالح اوقروت و ان يعينه على مجابهة المرض و مقاومته و يطهره من ذنوبه بهذا الابتلاء، صالح اوقروت انسان طيب تظهر طيبته على وجهه و ما اصيب به معرض له كل واحد منا في اي لحظة، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، امين يا رب العالمين.

    35

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