بعد تحصلها على الدرع الماسي.. أم وليد تصل إلى 11 مليون مشترك

حقّقت قناة “أم وليد” للطبخ قفزة جديدة بعد تحصلها على الدرع الماسي من يوتيوب، حيث وصلت إلى 11 مليون مشترك وملياري مشاهدة.

وبحسب متابعين أصبحت اليوتيوبر الجزائرية أول امرأة في المغرب العربي تكسب هذا العدد من المشتركين والمشاهدات.

أم وليد تحطم رقما قياسيا على منصة “يوتيوب” بالجزائر

وحطمت قناة “أم وليد” للطبخ، مع بداية العام 2022، رقما قياسيا على منصة يوتيوب، باحتلالها المرتبة الأولى في الجزائر بـ 10 ملايين مشترك وحصدت فيديوهاتها أزيد من ملياري مشاهدة.

واستطاعت قناة “أم وليد” للطبخ الحفاظ على مشتركيها وزيادة عدد متباعيها بنسبة كبيرة منذ افتتحاها في سنة 2015.

وسبق لناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن شنوا حملة تضامنية مع “أم وليد” صاحبة قناة الطبخ الشهيرة قصد تمكينها من الدرع الماسي، ضمن حملة تشجيع المحتوى الهادف وإلغاء متابعة المحتويات التافهة.

وقرر المتابعون في الأشهر الأخيرة من السنة الفارطة إيصال عدد المشتركين إلى 10 مليون كي تتمكن من افتكاك الدرع الماسي من شركة يوتيوب، وهو ما حدث بالفعل حيث تمكنوا من تحقيق الرقم وتهيئة شروط حصول أم وليد على الدرع الماسي.

ويقدم يوتيوب لصناع المحتوى المعروض عبر منصته 3 جوائز، تعتمد كل منها على عدد المشتركين في القناة، وهي معروضة عبر مدونة “يوتيوب” الرسمية بالترتيب كالتالي:

1- الدرع الماسي، يحصل عليه اليوتيوبر عندما تصل القناة إلى 10 ملايين مشترك.

2- الدرع الذهبي، يحصل عليه اليوتيوبر عندما تصل القناة إلى مليون مشترك.

3- الدرع الفضي، يحصل عليه اليوتيوبر عندما تصل القناة إلى 100 ألف مشترك.

وتقدم جوائز منشئي المحتوى وفقًا لتقدير موقع يوتيوب، بحسب الذين امتثلوا للقواعد والسياسات، حيث تخضع القنوات للمراجعة قبل إصدار الجوائز، والذي يعني أن الجوائز تمنح لمنشئي المحتوى الذين يحافظون على حساباتهم في وضع جيّد دون تلقي إنذارات بسبب مخالفة حقوق الطبع والنشر أو إرشادات المنتدى، ودون زيادة أعداد المشتركين بشكل زائف، وذلك من جملة معايير أخرى.

وعندما تجد يوتيوب أن القناة تحقق كافة الشروط التي تستحق الحصول على الجائزة من استيفاء الشروط والوصول لعدد المشتركين المطلوب، يصل إشعار في “استوديو منشئي المحتوى” في غضون أسبوع واحد من بلوغ عدد المشتركين الذي يمكن الناشر من الحصول على “جوائز منشئي المحتوى”.

ناشطون يتضامنون مع “أم وليد” لتمكينها من الدرع الماسي

ويوم 25 نوفمبر 2021، شنّ ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامنية مع اليوتيوبوز “أم وليد” صاحبة القناة الشهيرة التي تقدم وصفات ناجحة في الطبخ، قصد تمكينها من الدرع الماسي.

ويعتزم متابعو قناة “أم وليد” إيصال عدد المشتركين إلى 10 مليون كي تتمكن من افتكاك الدرع الماسي من شركة يوتيوب، بعد أن دعت قناة سميرة لمساعدتها في تحقيق الهدف.

وبحسب ما تم تداوله فقد حققت “أم وليد” نجاحا باهرا عبر منصة يوتيوب، حيث حققت فيديوهاتها مشاهدات خيالية بلغت حوالي 2 مليار، كما تقترب من عتبة الـ10 مليون مشترك.

ومن يوم اقتحامها عالم الانترنت لم تكشف “أم وليد” عن وجهها واكتفت بتقديم وصفات الطبخ دون ظهور حتى بانضمامها لقناة “سميرة”.

كما تعرف بوصفاتها الاقتصادية التي وجدت فيها الكثيرات منقذا في اللحظات الصعبة، وهو ما جعل عدد المشتركين من الجنسين يصل إلى 9.75 مليون.

وبوصول القناة إلى 10 مليون مشترك والحصول على الدرع الماسي، ستصبح “أم وليد” أول امرأة جزائرية تتوج بالجائزة الشهيرة.