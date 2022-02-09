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بعد تداول أنباء عن طلاقهما.. زوجة حارس منتخب مصر الجزائرية تخرج عن صمتها

نادية شريف
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بعد تداول أنباء عن طلاقهما.. زوجة حارس منتخب مصر الجزائرية تخرج عن صمتها
أبو جبل مع زوجته سمارة يحيى

خرجت الجزائرية سمارة يحيى، زوجة حارس مرمى منتخب مصر، محمد أبو جبل، عن صمتها وكشفت حقيقة الأنباء المتداولة في الآونة الأخيرة حول طلاقها.

وقالت سمارة إنها مصدومة مما تقرؤه عبر المواقع ومن كمية الرسائل التي أرسلت لها عبر حساباتها على شبكات التواصل، وأيضا التعليقات على منشوراتها.

وأكدت ملكة جمال العرب السابقة لعام 2019، أن ما حدث بينها وبين أبو جبل مجرد خلاف عادي بين أي زوجين، ولم يتم الطلاق من الأساس.

وتساءلت عن السبب في كمية الأخبار الزائفة التي نشرت والاهتمام المبالغ فيه، والتحليلات التي أكدت على طلاقهما، رغم أن ذلك لم يحدث.

ما حقيقة انفصال حارس مرمى منتخب مصر عن زوجته الجزائرية؟

وكانت زوجة حارس مرمى منتخب مصر، الجزائرية قد تصدرت الترند مرات عديدة خلال مباريات كأس الأمم الإفريقية، وأشارت مصادر إلى طلاقهما بالرغم من تشجيعها للمنتخب المصري.

وأثارت ملكة جمال الجزائر السابقة سمارة يحيى، وزوجها “أبو جبل” جدلا واسعا عبر مختلف الشبكات عقب خسارة المنتخب المصري في نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعدما ألغيا متابعة بعضهما عبر إنستغرام وحذفا جميع الصور التي تجمعهما سويا.

وشاركت سمارة متابعيها منشورا، وصفوه بالغامض، قالت فيه: “كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك كلما انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل”.

وقال نشطاء إن ما كتبته سمارة ما هو إلا رسالة مبطنة للحارس أبو جبل، وما زاد الشكوك حسبهم حول توتر العلاقة بين الثنائي هو إلغاء متابعة بعضهما وحذف الصور.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية نقلا عن مصادر مقربة من سمارة وأبو جبل، فإن ما يتم تداوله مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، والزوجين في وضع مستقر.

يذكر أن محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، الذي نال شهرة واسعة بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية ارتبط بملكة جمال الجزائر السابقة سمارة يحيى في أفريل 2021، ولم تعلن أي جهة رسمية عن طلاقهما عدا ما يتم تداوله عبر شبكات التواصل.

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التعليقات
1
  • تفكير عوج

    ملكة جمال العرب ، وخبز الدار يأخدوه اللاجانب . هجرة للدمغة ، هجرة ، ملكة جمال العرب ، والجزائر كيف غاذي تطلع ، هدو يأخدون حثي ثراتنا ثقافتنا طبخا لبسنا ألخ يزيدوه في هه الدول .

    -1

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