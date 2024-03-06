بعد تداول دعوة زفاف جورجينا ورونالدو.. هذا ماحصل في التاريخ المرتقب!

بعد حالة الترقب التي سادت عبر شبكات التواصل الاجتماعي جراء تداول بطاقة، قيل إنها دعوة زفاف العارضة الأرجنتينية جورجينا رودريغز من شريكها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خيب الثنائي أمل المعجبين بعدم إقامة الحفل المنتظر منذ سنوات.

وانتشرت خلال الساعات الماضية شائعات إقامة حفل زفاف جورجينا ورونالدو، مساء الثلاثاء 5 مارس الجاري، بعد ستوري غامض نشرته شريكة اللاعب عبر حسابها على إنستغرام، حدد من خلاله التاريخ ولم تذكر طبيعة المناسبة.

وبعدما أثار الستوري الأول ضجة واسعة كشفت جورجينا في ستوري آخر، حقيقة الدعوة التي نشرتها مساء الاثنين 4 مارس الجاري، والتي كانت عبارة عن خطة ترويجية لصالح شركة عطور سعودية، حيث أقيم حفل ضخم بحضور المشاهير وصناع المحتوى.

وظهرت جورجينا، في فيديو لها عبر حسابها الرسمي قائلة: “شاهدوني على لافيرن عبر سناب شات”، وهو الموقع الرسمي للعطر.

وضجت شبكات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، يوم الإثنين 4 مارس الجاري بالحديث عن زواج جورجينا برونالدو وتلميحاتها بشأن اعتزاله.

بخصوص موضوع الزواج فقد فاجأت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغز متابعيها بمنشور غامض عبر حسابها على إنستغرام، بعد ساعات قليلة من إطلالتها المثيرة في حفل للموضة بفستان أحمر مستوحى من قميص مانشستر يونايتد يحمل اسم كريستيانو رونالدو والرقم 7.

ونشرت جورجينا بطاقة دعوة لحفل زفاف مكتوب عليها جورجينا رودريغيز اليوم بالرياض السعودية، الساعة 7 مساء، حيث وضعت صورة قلب وتحتها اسمها بالكامل مع كتابة تاريخ يوم الثلاثاء 5 مارس 2024.

ويترقب جمهور النجم البرتغالي، مهاجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو الموعد الذي حددته شريكته بشغف، متسائلين إن كانا سيتزوجان اليوم فعلا بعد سنوات من التأجيل، أنجبا خلالها عددا من الأطفال.

من جانب آخر ذكر موقع “آر إم سي” الفرنسي، اليوم الأحد، أن جورجينا رودريغيز “خطيبة” النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، لمّحت إلى موعد نهاية المسيرة الكروية.

وتحدثت جورجينا، التي شاركت في أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية باريس، عن المستقبل الرياضي لخطيبها.

وقالت -في مقطع فيديو مسجل ردا على سؤال حول موعد اعتزال “الدون”- إن “كريستيانو، سيعتزل بعد عام واحد، ربما اثنين لا أعرف”.

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وكانت تقارير إعلامية في السعودية، أشارت مؤخرا إلى أن الدولي البرتغالي المتوج بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات يرغب في تمديد عقده مع النصر من أجل المشاركة في كأس العالم 2026، قبل الاعتزال، وسيكون عمره في ذلك الوقت 41 عاما.

وفي هذا الموسم، شارك رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا (140 هدفا) في 29 مباراة مع النصر في جميع المسابقات، وسجل 28 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

وتعرض رونالدو لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب حركة مشينة قام بها ردا على الاستفزازات التي تعرض لها من جماهير نادي الشباب التي كانت تردد هتافات باسم غريمه التقليدي ليونيل ميسي.

ويستعد رونالدو مع فريقه النصر لمواجهة مضيفه العين الإماراتي على ملعب هزاع بن زايد غدا الاثنين في ذهاب دوري أبطال آسيا لكرة القدم.