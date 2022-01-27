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بعد تداول ذباب المخزن المغربي إشاعات إقالته.. دراجي يخرج عن صمته

الشروق أونلاين
  • 226079
  • 34
بعد تداول ذباب المخزن المغربي إشاعات إقالته.. دراجي يخرج عن صمته

خرج المعلق الجزائري حفيظ دراجي عن صمته بعد تداول ذباب المخزن المغربي، خبر إقالته من قنوات بي سبورت الرياضية، على خلفية الشكوى المحركة ضده.

وضجت عديد الصفحات بخبر منع دراجي من التعليق على مباريات الكان المقبلة لحين ثبوت براءته من تهمة قذف المغربيات، كما هاجمه الذباب المخزني وشمت في توقيفه على الرغم من عدم وجود رد رسمي.

وشارك دراجي تقريرا حول  صحة الأخبار نشره موقع المسبار يفند خبر إقالته، وعلق: “الباطل ساعة والحق إلى قيام الساعة”.

وأضاف: “بإذن الله.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

بعد غزوة الذباب.. شكوى مخزنية ضد حفيظ دراجي

تقدم نادي المحامين المغربي بشكوى إلى النائب العام القطري،  ضد المعلق الرياضي في قنوات “بي إن سبورتس”، حفيظ دراجي، على خلفية المحادثة الوهمية التي نسبت إليه، من إحدى الفتيات المغربيات، والتي تدخل في سياق تحامل الذباب المخزني.

وطالب المحامون، السبت 22 جانفي، النائب عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، بتحريك الدعوى الجنائية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون 14/2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وجاء في مستهل الشكوى: ”يشرفني أن أنهي إلى كريم علمكم قيام حفيظ دراجي جزائري الجنسية، موظف مقـيم، وصحفي بمجموعـة قنوات Beinsports بأعمال قذف وشتم مشينة علـى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” استهدفت شرف النساء المغربيات وكرامة المجتمع المغربي ككل”.

وبالرغم من إنكار دراجي لما نسب إليه من اتهامات، ورده على غزوة الذباب المخزني، نافيا دخوله في أي نقاش مع أشخاص لا يعرفهم عبر وسائط التواصل الإجتماعي، إلا أنّ نادي المحامين أكد حيازته على فيديو صورته الضحية على المباشر، وفيما يلي نص الشكوى كاملة:

ريان يعلن تضامنه مع دراجي بعد هجوم من إعلاميي وذباب المخزن المغربي

أعلن جمال ريان، المذيع الفلسطيني العامل بقناة الجزيرة، عن تضامنه مع زميله المعلق الرياضي الجزائري في قنوات “بي إن سبورتس”، حفيظ دراجي، بعد تعرضه لهجوم من إعلاميي وذباب المخزن المغربي.

وقال ريان في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، السبت 22 جانفي: “أعلن تضامني الكامل مع النجم الإعلامي الجزائري الكبير الحبيب حفيظ دراجي، أمام ما يتعرض له من حملات تشويه من حسابات وهمية وذباب إلكتروني”.

وأضاف: “هي نفس الحملات والحسابات الوهمية التي استهدفتني وعائلتي بفوتوشوب من الصور الجنسية والتغريدات المفبركة بسبب رفض التطبيع”.

يذكر أن المذيع الفلسطيني جمال ريان يتعرض منذ أشهر لحملة تشويه من ذباب المخزن المغربي على خلفية كتاباته الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

بعد ريان يهاجم دراجي.. هل أصبح هذا المذيع بوقا للمخزن؟

هاجم المذيع المغربي في قناة الجزيرة عبد الصمد ناصر، المعلق الرياضي الجزائري في قنوات “بي إن سبورتس”، حفيظ دراجي، بسبب فيديو مفبرك.

ونشر المذيع المغربي على حسابه الخاص عبر “تويتر”، الجمعة 21 جانفي، تغريدة، هاجم فيها حفيظ دراجي، قال فيها: “قذف المحصنات والطعن في  شرف وأعراض المغربيات والمغاربة جريمة نكراء وشنيعة لا يجب السكوت عنها”.

وأضاف عبد الصمد ناصر في تغريدته: “فلا يعقل أن يصل الإسفاف والتطاول هذا الحد دون مراعاة لحرمة دينية ولا للمؤسسة التي يعمل بها ولا لبلد الإقامة”.

وتابع المذيع المغربي: “الرأي العام في المغرب وخارجه يغلي غضبا، وعلى الجهات المختصة التصرف..طفح الكيل”.

وفي تغريدة أخرى نشرها حول العقوبات المترتبة عن القذف ومس الشرف أو الكرامة، وصل الحد بالمغربي عبد الصمد ناصر، إلى المطالبة بمحاكمة ومعاقبة دراجي.

وتثير تغريدة المذيع المغربي التساؤلات، بشأن إمكانية تحوله إلى بوق للمخزن المغربي، وهو الذي سبق له وأن انتقد زميله في قناة الجزيرة، الفلسطيني جمال ريان.

وسبق للمغربي عبد الصمد ناصر، وأن دعم حملة لذباب المخزن المغربي ضد زميله الفلسطيني جمال ريان بسبب إعلان الأخير رفض اتفاقيات التطبيع العربية، وخاصة المغربية مع الكيان الصهيوني.

من جهته كتب حفيظ دراجي، السبت، على صفحته الخاصة عبر فيسبوك منشورا يرد فيه على الاتهامات بعد نشر المحادثة الوهمية التي نسبت إليه، من إحدى الفتيات المغربيات.

وقدم حفيظ دراجي في منشوره توضيحات للرأي العام نافيا دخوله في أي نقاش مع أشخاص لا يعرفهم عبر وسائط التواصل الإجتماعي.

دراجي يرّد على “افتراءات” المشجعة المغربية وتويتر يتدخل

ردّ المعلق الرياضي الجزائري في شبكة “بي إن سبورتس”، حفيظ دراجي، على المحادثة الوهمية التي نسبت إليه، من إحدى الفتيات المغربيات، والتي تدخل في سياق تحامل الذباب المغربي على المعلق الجزائري.

وكتب دراجي، عبر حسابه في موقع “توتير”، في رده على المنشور المنسوب إليه، قائلا: “يتم على تويتر تداول محادثة وهمية بيني وبين إحدى المتابعات، فيه كلام بذيء منسوب إلي”.

وتابع دراجي: ” وعند دخول الحساب وجدتها أرسلت لي رسائل فيها شتم وسب قبل أن تقوم بحظري ثم إغلاق الحساب كلية، ليتم بعدها فبركة رد غير أخلاقي، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

واتهمت المشجعة المغربية، حفيظ دراجي بالسب واشتم، وهي أمور، تدخل في إطار الهجمة التي يتعرض لها المعلق الجزائري، منذ مدة من قبل الذباب المغربي.

وبعد افتراءات المشجعة المغربية، ورد حفيظ دراجي، قام العديد من المتابعين بمراسلة إدارة تويتر، التي قامت بإغلاق الحساب الوهمي الذي فبرك الرسالة التي تم تداولها.

وعبّر دراجي عن شكره لإدارة تويتر، في تغريدة له، وقال : ” شكرا لإدارة تويتر التي أغلقت الحساب الوهمي الذي فبرك رسالة يتداولها تجار الفتنة من الذباب البشري والذباب الالكتروني ويستغلونها لمآرب مفضوحة”.

وأضاف دراجي: “والشكر لجميع الإخوة المتابعين الذين انتصروا للحق وفضحوا فبركة الرسائل الوهمية بمراسلتهم إدارة تويتر أقول لهم من أعماق القلب شكرا”.

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التعليقات
34
  • جزايري

    تحية تقدير وعرفان للعملاق دراجي حفيظ الذي ابهر العالم بمستواه في التعليق جميع العرب يقفون معه ضد انجاس المخزن

    -4
  • مخمد اشيشي

    حتى دنيا فيلالي وزكريا المومني والعشرات من معارضي نظام المخزن الصهيوني لفقت لهم تهم وفبركو لهم فيديوهوات جنسية وكلام فاحش.. السيدة دنيا فيلالي قالو عليها انها تزني مع والدها وركبوا لها أفلاه جهنمية.. المخزن الصهيوني العميل يستطيع فعل أي شيء بما أنه أدخلوا المناهج الصهيونية لتعليم أطفال المغرب. فلقد أدخلوا الشيطان وهم يتعاملون مع الا ربنا وكأنهم شياطين.. انتظر الكثير من الأعمال القبيحة التي سيقوم بها المخزن .. وتذكروكلامي جيداً

    -4
  • عبد الحميد

    نادي المحامين المغاربة الآن تذكر أن هناك شئ أسمه شرف المغربيات لماذا لم تأخذهم الغيرة عن شرف المغربيات عندما يتم إستغلالهن شر إستغلال من طرف السواح العرب والآفارقة الاسياويين في السياحة الجنسية المعتمدة في المملكة وحتى البنات القاصرات يتم إستغلالهن في الفنادق في المدن السياحية كطنجة ومراكش ولم نسمح يوما أن نادي المحامين ندد أو أعترض وأين الغيرة على شرف المغربيات في روتني اليومي على يوتيوب مغربيات يقدمن برامج بلباس فاضح وإحاءات جنسية مخلة بالحياء ولم نسمع لهم حس أبدا من لا يعرف الشرف لا يحسن الدفاع عنه .

    5
  • الحلاج

    أتمنى أن نبتعد عن زرع الفتنة بين شعبين شقيقين. نحب الجزائريين والجزائريون يجبوننا. اتمنى من هذا المنبر الإعلامي (الشروق) وباقي المنابر الاعلامية في كلتا البلدين السعي إلى راب الصدع وإصلاح ما تفسده السياسة

    13
  • سمير

    حفيظ دراجي أشرف من أن يلطخ سمعته بالحديث مع إمرأة مغربية

    -35
  • هشام الاندلسي

    اريد فقط ان اقول لصهاينة المخزن، هذه الدعوى القضائية لن تضر حفيظ دراجي في شيء و مآلها سلة المهملات ... ببساطة لان المحادثة خاصة و ليست علنية ، و لن تنجح دعواكم و لو استعنتم بالحلف الاطلسي هههه! يالله فض عليكم السوق.

    111
  • جلال

    ١خي حفيض دراجي، انا مغربي من مدينة وجدة، كبرت على انغام صوتك وانت تعلق على المباريات في الجزائر وبعدها على مجموعة بين الرياضية. لم نجد منك الا كل احترام . لكن بما أن القضية في المحكمة لا يسعني الا الدعاء بأن يكون الرد البذيء مفبرك.اخوتنا (بين المغاربة والجزائريين) امتن وارقى من صراع الكلام الفارغ.اللهم اهد نا لما هو خير لنا جميعا.

    9
  • مغربي

    ليس المخزن الذي قدم دعوة قضائية بل محامون مغاربة وهدا هو السبيل المنطقي فاذا كان الصحفي بريئ فما عليه الا ان يوكل محامي ويطالب بالتعويض وانا كمغربي اطالب بسجن المغربية التي اتهمته زورا اما اذا حدث العكس فلابد ان يخضع للقانون الجاري به العمل في الدولة المضيفة فلماذا الهروب من العدالة؟ الشيء تفسه قام به المغرب في قضية بيكاسوس هذه هي الدولة التي تحرم نفسها تلجأ الى القضاء وليس الى البلطجة

    -65
  • ملاحظ

    المحكمة هي التي ستفصل ان كان صادقا او كاذبا

    -80
  • علي

    تلفيق ساقطة مخربية على طريقة الموساد الصهيوني الذي طبعوا معه وصاروا بوقا له ومثل ساقطة الأسواق الشعبية عندهم المتهجمة على الجزائر

    104
  • اسماعيل

    سبحان الله محامون يدافعون عن شرف بلادهم تسمونهم ذباب كونوا منصفين و لو لمرة واحدة في حياتكم و اتركوا العدالة تقول كلمتها

    -79
  • Abdelilah

    والله شاهد على كلامي كان حفيظ الدراجي أفضل معلق عربي لي على الإطلاق بل كنت كانعتبر جزء من العائلة ل عشقي ل تعالقيه الرياضية لكن مؤخرا أصبح كايذخل سياسة ف كرة القدم...بالنسبة لي فازة الجزائر على المغرب كان أمر عادي رغم اني مغربي لكن ك نتفجأ ف حفيظ الدراجي وخديجة ابن قنة حولوا القضية كأنه انتصار على الشيطان. ..وجب عدم خلط السياسة بالرياضة إن تمادينا س نخلق أجيالا مريضا تكره بعضها البعض.والكره والبغض صفات ذميمة عند المسلمين د.." فاصلح ذات البين"

    -95
  • فريد

    معروف على المخزن انه يفبرك ويصنع اشياء ضد كل من يتكلم ويشكل تهديد له.. كما فعلوا حتى مع المحامي المغربي جمال زيان. وغبركتهم لصور مع فتيات لابتزازه... الحموشي وذبابخ غايتهم مهاجمة كل من يعارض سياسة التطبيع وابواقعم منتشرة مع كل مخزني موجود في القنوات العربية خاصة

    121
  • Hicham

    من مصادر مطلعة أن إدارة قنوات “بي ان سبورتس” قررت عدم تكليف المدعو الدراجي بالتعليق على المباريات المتبقية من العرس القاري بالكاميرون في انتظار اتخاذ المتعين في حقه بشكل رسمي. السؤال المطروح:لمادا تم توقيفه؟

    -119
  • اسماعيل

    الى المعلق مصطفى وانت و امثالك لو كنتم منصفين لا تاكدتم من الخبر قبل اصدار احكامكم يعني حلال عليكم حرام على الاخرين كلكم كيف تحكمون

    10
  • عمر

    مغربي طالب اولا بقضاء عادل في بلدك. و خد حقوقك في بلدك و من بعد طالب القطريين

    141
  • صالح/ الجزائر

    2)- صحيفة عربية ، تصدر في لندن ، كتبت ، في 14 مارس 2017 ، نقلا عن مراسلها من الرباط ، تحت عنوان : "عصابة ملثمة تسطو على 100 ألف دولار من كباريه ، مخصص للخليجيين ، بمراكش تشتغل فيه 100 بائعة جنس مغربية"، مشيرة في الختام : "المثير أن مالك الكباريه كان يمنع على غير الخليجيين دخول المحل، بينما يسمح لنحو 100 بائعة جنس مغربية بدخوله ويشترط فيهن خصوصيات معينة كصغر السن والجمال ويلزمهن بعدم العمل في أي كباريه آخر بالمدينة" ، إلا أن "نادي المحامين المغربي" لم يقدم أي شكوى ، لا إلى النائب العام ، البريطاني ، ولا إلى النائب العام ، الملكي ، المغربي ، على خلفية ما كتب في الصحيفة . لماذا ؟ . أ لأن "نادي المحامين المغربي" يعلم ، علم اليقين ، أن ما جاء في الصحيفة العربية اللندية ، بقلم المراسل المغربي من الرباط ، ليس إلا جزءا يسيرا من الحقائق الفاضحة لسياسة "السياحة الجنسية" المنتقاة ؟ .

    151
  • صالح/ الجزائر

    1)- السلطات المغربية نددت بشدة ، في 23 فيفري 2014 ، بالتصريح الذي قيل أنه أدلى به السفير الفرنسي في واشنطن ، في 2011 ، والذي نقله عنه الممثل الإسباني ، منتج الفيلم الوثائقي عن الصحراء الغربية : المغرب "عشيقة ننام معها كل ليلة ، ولا نحبها بشكل خاص ، ولكن يجب أن ندافع عنها" ، إلا أن "نادي المحامين المغربي" لم يقدم أي شكوى ، لا إلى النائب العام الأمريكي ، ولا إلى النائب العام الفرنسي ، ضد السفير الفرنسي في واشنطون ، على خلفية التصريح المهين الذي نسب إليه . لماذا ؟ . أ لأن "نادي المحامين المغربي" يعلم ، علم اليقين ، أن السفير الفرنسي لم يدل للممثل الإسباني ، منتج الفيلم الوثائقي عن الصحراء الغربية ، إلا بالحقيقة المرة ؟ .

    157
  • حمزة

    لن تكون هناك لا محاكمة ولا أي شيء آخر لانه بكل بساطة الذباب المخزنية يقوم بتلفيق وفيركة كل شيء خاصة بعد الدعم الصهيوني

    154
  • خالد

    كلنا حفيظ دراجي الجزائري الحر ونعرف دسائس وخبث نظام المخزن وءبابه الالكتروني الصهيوني في تلفيق الاكاذيب والفيديوهات الجنسية المفبركة لكل من لم يتبع سياستهم ويقوم بفضحهم للعام .

    189
  • فيصل

    لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارنا الهدى حتى نتبعه وأرنا الضلال لنتجنبه سبحانك تهدي للحق من تشاء

    111
  • مغربي

    سي ريان التضامن يكون بعد المحاكمة ان كان بريئا ونحن كمغاربة نطالب بقضاء مستقل للتهم المنسوب اليه لانها تمس كرامة المغاربة رجالا ونساء ومن حقه ان يقاضي من ظلمه بالدليل وهذا هو عين الصواب اما العطفة فلا محل لها في هذه الواقعة المشينة

    -191
  • عبد الوهاب

    هؤلاء الصحافيون المغاربة متصدروا الجرائد وشبكات التواصل الاجتماعي تحصلوا على المراتب الأولى في الكذب بإعتراف العالم لأن الكبت والعبودية والنقص في الشخصية خلق لهم أزمة نفسية حادة وخاصة إن كان الموضوع يخص الجزائر ونحن الجزائريين قلوبنا واسعة ولانعير أهتمام لمملكة حجمها حجم الزورق وخريطتها الجغرافية عبارة عن سلم صغير يصعده الكنغر ويتسلق فيه القرد ويدور حوله الضبع آكل الجيف والقمامة والذكي يفسر ويقرأمابين السطور ،ونحن ابطال الجزائر نقدم نصيحة أخوية للشعب المغربي وليس المخزن وننور أهل العقول بأن وجدة والريف طال الزمن أم قصر سنأخذهما لأنهما يتبعان مملكة الجزائر في عهد الأمير عبد القادر وبالدليل القاطع هناك خريطة للجزائر موجودة في المتحف الملكي ببريطانيا تبين ذلك بالدليل وتم تقطيع هاتين المحافظتين من قبل فرنسا بعد معاهدة الملك المغربي عبد الرحمن ،إذن اسكتوا وأخرصوا نهائيا ولا نريد مرة أخرى أن نسمع هراءكم وأكاذيبكم لأننا عندما نقول نطبق والسلام على من أتبع الهدى.

    134
  • مصطفى

    لو كان جاء صحافيا محترفا لتأكد من الخبر المنشور عن الدراجي ثم يرد

    -165
  • hakim

    كل الهجمات الاعلامية والحملات الالكترونية التي نراها منذ اشهر تؤكد حقيقة ان النظام المغربي تجاوز السفالة والنذالة ما حدث مع دراجي حدث مع معارضي النظام المغربي بالخارج لفقت لهم تسريبات وفيديوهات مفبركة اغلبها فيديوهات علاقات جنسية وكلام سوقي وفاحش حتى يتم تشويه سمعتهم ومطاردتهم قضائيا وانصح وسائل الاعلام بالجزائر تسليط الضوء على هذا الموضوع لان هذا التهجم المخزني تعلموه من الكيان الصههيوني بهدف الابتزاز واسكات من يفضحون ممارسته الارهابية والمجرمة

    176
  • حسن

    كونه مغربي يعتز بلاده و ثوابتها من حقه الدفاع عن بلاده

    -173
  • متتبع

    إنهيار أوهام منتخب منفوخ عسكرياً وإعلامياً..السقوط الحر أمام الفيلة يعيد المنتخب الجزائري إلى حجمه الحقيقي

    -185
  • منير

    ونسي هذا المذيع قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" ، وكأنه يقول ويل للمصلين ويتجاهل البقية القائلة : الذين هم عن صلاتهم ساهون ، هذا من الرويبضة الذين يفتون يغير علم ويتطاولون على خلق الله

    -173
  • مغربي

    اقصاء منتخب الجزائر ليست نهاية العالم. لمادا كل هاته المشاحنات بين الجارين الاشقاء؟؟؟

    -185
  • سعاد

    بلا مايفبركو من يوم يومهم منافقين ويموتو على الفتنة ويكرهو الجزائر حسبي الله ونعم الوكيل

    206
  • Bob

    آخى دراجي العزيز: الله يحب الشعب الجزائري فهذا الإنهزام هو نصر لنا لأن الله أراد أن يحمينا من الكوفيد فلم يردنا أن نخرج و نحتفل حماية لنا وخصوصا بعد الإنتشار السريع له. الحمد لله

    185
  • دحمان

    هذا حفيظ يتدخل فيى السياسة دائما

    -185
  • سالم

    اصبحت انقص صوت التلفزيون لمشاهدة الفريق الوطني أصبح المعلقين يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة السياسة حتى الخطط التكتيكية والتشكيلة التي تلعب الحمد لله ان في كأس العالم نستطيع مشاهدة المقابلات بتعليقات المحترفين الاوروبيون

    -150
  • سعدون باريس

    يجب علي الإنسان أن لا ينساق وراء العواطف والانفعال كيفما كان الحال فالجزائر و المغرب (شعب واحد ولن يستطيع أحد أن يرفق بينهما مهما قال وفعل فأنا لا اتحدث علي الحكام )

    88

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