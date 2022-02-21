بعد تداول شائعة ارتباطها.. نجمة طيور الجنة جنى مقداد ترتدي الحجاب

أعلنت نجمة ​طيور الجنة​، ​جنى مقداد​، عن إرتدائها الحجاب عبر حسابها الخاص على إنستغرام، بعد أيام من تداول شائعة ارتباطها.

ونشرت جنى صورة لها بالخمار وهي ترتدي ملابس بيضاء واسعة وطويلة وكتبت: “الحمد لله الذي وفقني لارتداء الحجاب وزيّنني به وأسأله الثبات وأرجو منكم حُسن الدعاء”.



وهنأ خالد مقداد ابنته جنى، من خلال نشر صورة عائلية عبر حسابه على إنستغرام قائلا: “بنيتي وردتي وزينةَ جنتي (جنى) يا غاليتي ومؤنستي، لا أدري كيف مرَّ الوقت بهذه السرعة، كنتِ بالأمس تمرحين وتلعبين وتنشدين مع الصغار والكبار بحبٍ واقتدار”.

وأضاف: “ملأتِ البيوت بهجة كلما مَنَّ الله عليهم بمولود جديد فغنيتِ لهم ماما جابت بيبي، ما أحلاكِ وأنت تمتطين ظهر أبيك وتغنين بابا جاب لي بالون .. يا مهجةَ قلبِ أبيكِ يا صغيرة ..وهل يطيب البيت من غير ظلكِ وصوتكِ وأنفاسكِ يا حبيبتي”.

وأردف: “حتى في شقاوتك ومشاكستك جميلة، ما أبهى أيامَكِ يا صغيرة ، كبُرتِ سريعاً يا حُلوتي .. كبرتِ سنّاً وقدراً وعلماً وحياءً ونشاطاً وإبداعاً”.

وتابع: “اليوم وأنتِ ترتدين الحجاب ستراً وعفةً امتثالاً لأمر الله تعالى تبدين أبهى وأجملَ وفي ميزان الله أثقل، اليومَ نحتفل بكِ وأنت ترتدين الحجاب حبًّا واقتناعًا.. تغمرك الفرحةٌ والسرور.. وتعلو وجهك ابتسامات نديّة.. وها نحن اليوم نبتهج لصنيعكِ الرائعِ هذا نذكرك بأنك مثال يحتذى للملايين ممن يحبونك ويفتخرون بك فكوني عند حسن ظننا جميعاً بكِ، اليوم نتوجك ملكةً بحجابكِ، صوني جمالك يا ملاكِ”.

أما والدتها مروة حماد، فقد نشرت صورة وهي تحتضن جنى، ووجهت لها رسالة مؤثرة جاء فيها: “ابنتي حبيبتي و وحيدتي الغالية أحمد الله على وجودك في حياتي يا مؤنستي وصديقتي الحنونة. وأحمد الله الذي أتم عليك من فضله وهداك لارتداء الحجاب الذي أمرنا به عز و جل لأنه سترٌ وعفة للبنت المسلمة التقية النقية الطاهرة”.

وتابعت: “أسأل الله لك الثبات عليه وعلى كل أوامر الله ورسوله وأن يجعلك بأخلاقك وحجابك قدوةً لمن هم أكبر وأصغر منك سناً”.

وعبرت والدة جنى عن بالغ سعادتها، مردفة: ” أعجز عن وصف السعادة التي تغمرني وأنا أراك أميرة بحجابك. لأني دائماً كنت أراك تلك الطفلة الجميلة الهادئة التي لن تكبر . ولم أتصور أن الأيام ستركض بنا مسرعة وتكبرين وتصبحي أميرة بحجابك”.

وزادت: ” أكرر كلمة أميرة بحجابك لأن الحجاب فعلا جعلكِ أميرة وزادك جمالاً وتألقاً وزادني فخراً بك .. أحبك يا أميرتي”.

وتفاعل نشطاء مع صورة جنى بالحجاب وقدم محبوها لها التهاني، مؤكدين أن الأبيض ليق بها وأنها تبدو كالملاك بحجابها، فيما تساءل البعض إن كانت ستعتزل العمل الفني.

خبر خطوبة نجمة طيور الجنة جنى مقداد يشعل شبكات التواصل!

وكان خبر خطوبة جنى، قد أشعل شبكات التواصل الاجتماعي، التي ضجت بالمنشورات المشيرة لارتباطها بشقيق نور زوجة أخيها الوليد.

واستهجن الكثيرون الخبر كون جنى لم تتعدى الـ 13 من عمرها، في حين تداوله آخرون بكثير من السخرية، على اعتبار أنها لا تزال طفلة في نظرهم وحتى الماضي القريب كانت تنطق الكلمات بصعوبة عبر قناة الأطفال.

وبحسب ما أفادت بعض التقارير فقد كان السبب في انتشار خبر خطوبة جنى، خلال الأشهر الماضية، صورة جمعتها بأخيها المعتصم، حيث كانت ترتدي هي ثوب سهرة وهو بدلة رسمية.

وأرفقت الصورة بتعليق: ” ما شاء الله خطوبة جنى مقداد”. مما أثار دهشة الجمهور الذي لا يزال يتداولها على نطاق واسع.

وتجاهلت جنى ما أشيع بشأن خطوبتها من شقيق زوجة أخيها، وواصلت نشر يومياتها عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي دون أن تؤكد أوتنفي الخبر.

وقاد البحث عن الصورة المتداولة إلى أنها تعود لحفل زفاف أخيها الوليد، أين ارتدت فستانا بنفسجيا مع وشاح جميل وتعرضت لحملة تنمر واسعة بسبب وزنها الزائد، حيث قال البعض بأنها تبدو اكبر من سنها بكثير.