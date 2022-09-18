بعد تداول صورهما معا.. ديكابريو يتحدث عن علاقته بجيجي حديد
تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صور الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو رفقة عارضة الأزياء العالمية، ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد.
وقال متابعون إن ديكابريو كسر قاعدته المفضلة في الارتباط من الفتيات الأقل من 25 عاما بارتباطه من جيجي البالغة من العمر 27 عاما.
🚨 Officiel !
Leonardo DiCaprio et le mannequin Gigi Hadid sortent ensemble !
L’acteur de 47 ans brise ainsi sa malédiction vu qu’il ne sortait qu’avec des filles qui avait moins de 25 ans sans enfants. Gigi a 27 ans et a un enfant. Elle a un sugar daddy maintenant. pic.twitter.com/FJysPlFRs2
— Le Monde Des Célébrités (@LeCelebrites) September 14, 2022
Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid, le supposé couple dont tout le monde parle https://t.co/6eLxczNlc1 pic.twitter.com/dhMlRGnAZf
— Madame Figaro (@Madamefigaro) September 15, 2022
وصرح بطل “التيتانيك” لزملائه أثناء حفل أقيم في مدينة نيويورك الأسبوع الماضي بأنه لا يريد أن تصبح علاقته الرومانسية مع جيجي “مجرد استعراض.
وأضاف بأنه اتخذ قرارا بالتروي في هذه العلاقة، كي تأخذ الأمور بينهما وقتها الكافي، مؤكدا أثناء حديثه أنه بات مستعدا للاستقرار على ما يبدو، وفقا لما نقله عنه مصدر مطلع.
وأضاف أنه لطالما أراد مقابلة شخص لديه وجهات نظر مماثلة له في الحياة، مؤكداً أنه يشعر أن جيجي ناضجة بالنسبة لسنها.
Leonardo Dicaprio quebrou a regra dos 25! Uma fonte revelou à ET que: “Gigi e Leo estão namorando”. Os dois estavam juntos na Casa Cipriani, em Nova York, no sábado à noite e “pareciam muito próximos”.O que acham desse novo “casal”?
(📸| Getty / Backgrid) pic.twitter.com/bHjLYRCtFa
— NO! BACKSTAGE (@nobkstage) September 17, 2022
كما أوضح المصدر أن ليوناردو يشعر أن حديد “صيد ثمين” ، ويريد أن يرى إلى أين يمكن أن تؤدي علاقته معها، بحسب ما نقلت صحيفة “ذي صن” البريطانية.
Après Zayn Malik, Leonardo DiCaprio sera-t-il le prochain petit-ami de Gigi Hadid ? https://t.co/OVep4gKyyU
— Vanity Fair France (@VanityFairFR) September 18, 2022
هذا سر انفصال ليوناردو ديكابريو عن الفتيات عند بلوغهن الخامسة والعشرين!
وكان مصدر مقرب من النجم الهوليوودي الشهير، ليوناردو دي كابريو، قد كشف مؤخرا سرّ انفصاله عن الفتيات عند بلوغهن الخامسة والعشرين عاما.
وجاء الكشف عن السر بعد إعلان ديكابريو، مؤخرا، انفصاله عن حبيبته كاميلا مورون وذلك بعد مرور ما يقارب الأربع سنوات على علاقتهما الرومانسية.
وبالرغم من أن علاقتهما لم تكن أبدا عابرة، حيث أن كاميلا كانت تقضي الكثير من وقتها في منزل النجم، كما أنه قدمها لعائلته، إلا أنه لم يتم الكشف بعد عن سبب هذا الانفصال.
وأكّد المصدر بأن ديكابريو يتخذ قرار الانفصال عن الفتيات اللواتي يدخل معهن في علاقة رومانسية عندما يبلغن من العمر 25 عاماً، لأنهن يبدأن بطلب المزيد من العلاقة، حيث يطلبن الزواج والاستقرار معه وهذا الأمر لا يريده ليو”.