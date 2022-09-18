بعد تداول صورهما معا.. ديكابريو يتحدث عن علاقته بجيجي حديد

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صور الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو رفقة عارضة الأزياء العالمية، ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد.

وقال متابعون إن ديكابريو كسر قاعدته المفضلة في الارتباط من الفتيات الأقل من 25 عاما بارتباطه من جيجي البالغة من العمر 27 عاما.

وصرح بطل “التيتانيك” لزملائه أثناء حفل أقيم في مدينة نيويورك الأسبوع الماضي بأنه لا يريد أن تصبح علاقته الرومانسية مع جيجي “مجرد استعراض.

وأضاف بأنه اتخذ قرارا بالتروي في هذه العلاقة، كي تأخذ الأمور بينهما وقتها الكافي، مؤكدا أثناء حديثه أنه بات مستعدا للاستقرار على ما يبدو، وفقا لما نقله عنه مصدر مطلع.

وأضاف أنه لطالما أراد مقابلة شخص لديه وجهات نظر مماثلة له في الحياة، مؤكداً أنه يشعر أن جيجي ناضجة بالنسبة لسنها.

كما أوضح المصدر أن ليوناردو يشعر أن حديد “صيد ثمين” ، ويريد أن يرى إلى أين يمكن أن تؤدي علاقته معها، بحسب ما نقلت صحيفة “ذي صن” البريطانية.

هذا سر انفصال ليوناردو ديكابريو عن الفتيات عند بلوغهن الخامسة والعشرين!

وكان مصدر مقرب من النجم الهوليوودي الشهير، ليوناردو دي كابريو، قد كشف مؤخرا سرّ انفصاله عن الفتيات عند بلوغهن الخامسة والعشرين عاما.

وجاء الكشف عن السر بعد إعلان ديكابريو، مؤخرا، انفصاله عن حبيبته كاميلا مورون وذلك بعد مرور ما يقارب الأربع سنوات على علاقتهما الرومانسية.

وبالرغم من أن علاقتهما لم تكن أبدا عابرة، حيث أن كاميلا كانت تقضي الكثير من وقتها في منزل النجم، كما أنه قدمها لعائلته، إلا أنه لم يتم الكشف بعد عن سبب هذا الانفصال.

وأكّد المصدر بأن ديكابريو يتخذ قرار الانفصال عن الفتيات اللواتي يدخل معهن في علاقة رومانسية عندما يبلغن من العمر 25 عاماً، لأنهن يبدأن بطلب المزيد من العلاقة، حيث يطلبن الزواج والاستقرار معه وهذا الأمر لا يريده ليو”.