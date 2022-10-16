بعد تداول فيديو أثار جدلا.. هذه حقيقة ظهور حيوان غريب في أحد المنتزهات السعودية!

كشفت السلطات السعودية حقيقة الكائن الغريب في أحد المنتزهات، الذي تم تداول فيديو له على نطاق واسع عبر تويتر، ما أثار جدلا.

وأوضح بيان نشره المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية السعودي على تويتر، السبت، حقيقة الفيديو المتداول للكائن.

وقال البيان أن المركز قام بالتحقيق بعد “المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه حيوان غريب بمنتزه المربع بمحافظة أحد رفيدة”.

وأكد أنه أرسل فريقا ميدانيا، الأربعاء، إلى الموقع، و”تبين أن الكائن هو أحد الكلاب السائبة”.

وكان نشطاء قد تداولوا الفيديو القصير الذي تبلغ مدته خمس ثوان فقط، والذي يظهر فيه الحيوان الأسود.

والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية هو مؤسسة حكومية، تأسست عام 2019، بهدف الإشراف على المناطق المحمية وإدارتها، وحماية الحياة الفطرية الحيوانية، والحياة الفطرية البحرية وإنمائها، والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية، بحسب موقعه الرسمي.