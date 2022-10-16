بعد تداول فيديو أثار جدلا.. هذه حقيقة ظهور حيوان غريب في أحد المنتزهات السعودية!
كشفت السلطات السعودية حقيقة الكائن الغريب في أحد المنتزهات، الذي تم تداول فيديو له على نطاق واسع عبر تويتر، ما أثار جدلا.
وأوضح بيان نشره المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية السعودي على تويتر، السبت، حقيقة الفيديو المتداول للكائن.
تبين أن الكائن الذي ظهر في الفيديو هو أحد الكلاب السائبة في متنزه المريع بمحافظة أحد رفيدة، جنوب المملكة. pic.twitter.com/ETmePfnrCB
— الرَّجل (@ArrajolM) October 15, 2022
وقال البيان أن المركز قام بالتحقيق بعد “المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه حيوان غريب بمنتزه المربع بمحافظة أحد رفيدة”.
وأكد أنه أرسل فريقا ميدانيا، الأربعاء، إلى الموقع، و”تبين أن الكائن هو أحد الكلاب السائبة”.
#المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية يوضح حقيقة الفيديو المتداول للكائن الذي ظهر بمنتزه المربع بأحد رفيدة. pic.twitter.com/DokP1fkFou
— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) October 15, 2022
وكان نشطاء قد تداولوا الفيديو القصير الذي تبلغ مدته خمس ثوان فقط، والذي يظهر فيه الحيوان الأسود.
#الحياة_الفطرية توضح حقيقة الفيديو المتداول للكائن الذي ظهر في منتزه المربع بأحد رفيدة، أنه من الكلاب السائبة pic.twitter.com/ny6A0V9IjM
— ﮼جحان﮼زيد (@Abozed33) October 15, 2022
والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية هو مؤسسة حكومية، تأسست عام 2019، بهدف الإشراف على المناطق المحمية وإدارتها، وحماية الحياة الفطرية الحيوانية، والحياة الفطرية البحرية وإنمائها، والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية، بحسب موقعه الرسمي.