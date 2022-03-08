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جواهر

بعد تداول فيديو صادم لها.. تضامن واسع مع شابة أحرقت جهاز عرسها!

جواهر الشروق
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بعد تداول فيديو صادم لها.. تضامن واسع مع شابة أحرقت جهاز عرسها!

تضامن ناشطون مع شابة جزائرية أحرقت جهاز عرسها على المباشر في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداوله على نطاق واسع. 

وظهرت الشابة في المقطع المصور وهي تصرخ من القهر وتقول بأنها ستحرق جهاز عرسها كما أحرق الرجل الذي كانت ستتزوجه قلبها.

وقال مغردون إن الأولى كان التصدق به على عروس فقيرة أو يتيمة لكنها أوضحت وهي تقوم بسكب البنزين عليه إنها لا تستطيع إعطاءه لأخرى لأن أمنيتها كانت أن تدخله بيته وتستعمله معه.

وأعرب البعض عن استيائهم من الرجال الذين يتلاعبون ببنات الناس ويتركونهن في حالة مأساوية وصدمة عاطفية، داعين للتوقف عن كسر قلوب العذارى وخشية الله الذي يمهل ولا يهمل.

ولفت البعض إلى أن ما حصل مع الفتاة قد يكون سحرا لأن تصرفاتها حسبهم لم تكن واعية، في حين قال آخرون إنها تحت تأثير الصدمة فقط ويلزمها وقت للتشافي من جرحها.

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