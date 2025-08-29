بعد تداول فيديو للحادثة.. توقيف المعتدين على “رجل مُسن” بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضـائية بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي، من توقيف شخصين مشتبه فيهما، متورطان في قضية الاعتداء على شخص مُسن “شيخ”.

وأفادت شرطة العاصمة في بيان لها، الخميس، أن أطوار القضية انطلقت بعد تلقي ذات المصالح لبلاغات عبر الخط الأخضر 1548 بالتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة، مفادها وجود اعتداء على شخص مسن من طرف شخصين على مستوى ساحة الشهداء بباب الوادي بالعاصمة، بالإضافة إلى رصد مقطع فيديو يوثق الحادثة من طرف مصالحنا المختصة.”

وأضاف البيان “على جناح السرعة انتقلت عناصر الفرقة إلى عين المكان، أين تم توقيف (02) شخصين مشتبه فيهما في عملية الاعتداء.”

وتابع البيان “تم تقديم المشتبه فيهما أمـام النيابة المختصة إقليميا، وفقا لملف إجراءات جزائية.”