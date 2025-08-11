-- -- -- / -- -- --
بعد تداول فيديو يظهر اعتداء شابّين على رجل لسرقته في عين الفكرون.. الأمن يوقف الفاعلين

بعد تداول فيديو يظهر اعتداء شابّين على رجل لسرقته في عين الفكرون.. الأمن يوقف الفاعلين
لقطة من الفيديو

أوقفت مصالح أمن دائرة عين الفكرون في أم البواقي يوم الإثنين، متّهمين اثنين بالاعتداء والسرقة. بعد تداول مقطع فيديو، يظهر اعتداء المتّهمين بالسلاح الأبيض على شخص لسرقة أغراضه، بأحد أحياء المدينة.

وحسب ما جاء في بيان للأمن، فقد تمّ فتح تحقيق في القضية من طرف الوحدات العملياتية بأمن دائرة عين الفكرون، فور تداول الفيديو، بالتنسيق مع النيابة المختصة.

حيث مكنت التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية، باستغلال مقطع الفيديو، من تحديد هوية المشتبه فيهما، وتوقيفهما في ظرف وجيز، يضيف البيان.

