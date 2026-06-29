بعد تداول فيديو يوثق الواقعة.. توقيف متورطين في قضية اعتداء وسرقة بعنابة

تمكنت مصالح أمن ولاية عنابة من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية اعتداء وسرقة تحت التهديد بسلاح أبيض، مع استرجاع الهاتف النقال المسروق، وذلك في إطار عملية أمنية محكمة.

وحسب بيان للأمن الوطني، تعود حيثيات القضية إلى شكوى تقدم بها أحد المواطنين لدى مصالح الأمن الحضري الثاني عشر، بخصوص تعرضه للاعتداء وسرقة أغراضه تحت طائلة التهديد. وعلى إثر ذلك، باشرت مصالح الأمن، وبالتنسيق مع النيابة المختصة، تحريات ميدانية عاجلة للكشف عن ملابسات الحادثة.

وقد ساهم تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة، إلى جانب الاستغلال الدقيق للمعلومات التقنية والميدانية، في تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما في وقت وجيز، مع استرجاع الهاتف محل السرقة.

وجرت العملية بالتنسيق المستمر مع مصالح الدرك الوطني، في إطار خطة عملياتية ميدانية محكمة مكّنت من التدخل السريع وتوقيف المعنيين.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، للنظر في القضية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحادثة عرفت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما ساهم في تسريع وتيرة التحريات وتحديد هوية المتورطين.