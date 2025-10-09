بعد تدخل من ترامب.. إجلاء امرأة فلسطينية من غزة بطريقة سرية!

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن إجلاء امرأة فلسطينية، يخدم ابنها في البحرية الأمريكية، من قطاع غزة في عملية سرية شاركت فيها إدارة ترامب، والسلطات الأردنية والاحتلال الإسرائيلي.

وورد أن أحلام فروانة، البالغة من العمر 59 عاما، تم إجلاؤها بعد تنسيق دبلوماسي رفيع المستوى، وتم إيقاف للغارات الجوية مؤقتا ونُفذت العملية سرا وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تمكنت من الوصول إلى معبر كرم أبو سالم، ومنه نُقلت إلى خارج قطاع غزة.

وشارك مسؤولون أمريكيون كبار في تخطيط وإدارة العملية، واستُخدمت وسائل خاصة لتتبع تحركاتها في قطاع غزة قبل عملية الإنقاذ.

كما أشارت التقارير إلى أن ابنها طلب أيضا تصاريح خروج لأخواته وأقارب آخرين، لكنه لم يحصل إلا على تصريح لوالدته.

واستطاع يونس فروانة، البالغ من العمر 32 عاما، وهو ضابط صف، أن يصبح مواطنا أمريكيا في فبراير 2024، في اليوم الذي أكمل فيه معسكر التدريب البحري.

ومنذ ذلك الحين، عمل على تأمين ممر آمن لعائلته، التي بقيت في قطاع غزة مع اشتداد الحرب.

وذكرت الصحيفة الامريكية أن عملية إجلاء السيدة الفلسطينية، بدأت بعد أن دُمر منزل العائلة المكون من 7 طوابق، ناهيك عن تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل حاد، مما دفع ابنها، للبحث عن طريقة لإخراج والدته من القطاع المدمر.