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اقتصاد

بعد تراجعها بسب التحذيرات من أوميكرون.. أسعار النفط تواصل صعودها

الشروق أونلاين
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بعد تراجعها بسب التحذيرات من أوميكرون.. أسعار النفط تواصل صعودها

صعدت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الاثنين، عند مستوياتها المسجلة في نوفمبر الماضي، قبل اكتشاف متحور “أوميكرون”، الذي أصاب الأسواق بالذعر.

ومنذ نهاية نوفمبر 2021، تراجعت أسعار النفط من متوسط 86 دولارا لبرميل خام برنت إلى 71 دولارا، بعد اكتشاف “أوميكرون”، وتحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية بشأن سرعة انتشاره.

وبحلول الساعة 08:00،  صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس بنسبة 0.35 بالمائة أو 17 سنتا إلى 86.23 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فيفري، بنسبة 0.30 بالمائة أو25 سنتا إلى 83.55 دولارا للبرميل.

وتتلقى أسعار النفط دعما من تحالف “أوبك+” الذي يبدي التزاما كاملا باتفاقية خفض الإنتاج، في وقت تظهر بيانات المنتجين أن الطلب على الخام لم يتراجع لمستويات كبيرة بسبب المتحور.

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