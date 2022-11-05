بعد تراجع الإنتاج بنسبة 60 بالمئة.. ندرة حادّة في مادة الحليب بالمغرب

10 عبوات فقط، هي حصة بقالات الأحياء الشعبية في المغرب من الحليب، بسبب أزمة الندرة الحادّة التي تعرفها هذه المادة في المملكة.

وأصبح المستهلك المغربي يتجوّل بين الدكاكين، للعثور على نصف لتر من الحليب، حسب ما رصده موقع الجزيرة.

يحدث هذا بعد أن تراجع إنتاج الحليب في المغرب، بنسبة 60 بالمئة، مقارنة بالسنوات الماضية. بسبب الجفاف القاسي الذي شهدته البلاد، وارتفاع أسعار الأعلاف وبودرة الحليب في السوق الدولية.

وكشف رئيس فيدرالية الجمعيات التجارية والحرفيين بالمغرب عبد الله حنافي، أن ندرة الحليب في الأسواق، رافقتها زيادات معتبرة في الأسعار.

من جهته، قال رئيس فيدرالية منتجي الحليب والمنتجات الفلاحية أحمد بومكريزية، إن 75 بالمئة من تعاونيات الحليب، توقفت عن الإنتاج، إلى غاية العام الجاري.