بعد تراجع الإنتاج بنسبة 60 بالمئة.. ندرة حادّة في مادة الحليب بالمغرب
10 عبوات فقط، هي حصة بقالات الأحياء الشعبية في المغرب من الحليب، بسبب أزمة الندرة الحادّة التي تعرفها هذه المادة في المملكة.
وأصبح المستهلك المغربي يتجوّل بين الدكاكين، للعثور على نصف لتر من الحليب، حسب ما رصده موقع الجزيرة.
يحدث هذا بعد أن تراجع إنتاج الحليب في المغرب، بنسبة 60 بالمئة، مقارنة بالسنوات الماضية. بسبب الجفاف القاسي الذي شهدته البلاد، وارتفاع أسعار الأعلاف وبودرة الحليب في السوق الدولية.
🔴 الخضروات ، الأسماك ، الحليب ، السمك المعلب ، الطماطم المعلبة ، السكر ، المريى ( كونفتير ) ، الإسمنت الخ…الخ ..
هل هذه المواد مستوردة ؟!؟؟!
🔴 في عهد مخطط #المغرب_الأخضر تم ” تخريب و تدمير ” :
▪ زراعة الحبوب الزيتية محليا ، حسب تقرير #مجلس_المنافسة pic.twitter.com/bygKKnyL1b
— خالد الريفي🇲🇦♓ (@Mer2RhI8vqPo82J) November 3, 2022
وكشف رئيس فيدرالية الجمعيات التجارية والحرفيين بالمغرب عبد الله حنافي، أن ندرة الحليب في الأسواق، رافقتها زيادات معتبرة في الأسعار.
من جهته، قال رئيس فيدرالية منتجي الحليب والمنتجات الفلاحية أحمد بومكريزية، إن 75 بالمئة من تعاونيات الحليب، توقفت عن الإنتاج، إلى غاية العام الجاري.