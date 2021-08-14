بعد تراجع شعبيته.. ماكرون يقتحم  تطبيق “تيك توك” الشبابي

استعان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتطبيق “تيك توك” الشبابي، لنشر مقاطع فيديو قصيرة يومية صورها بنفسه تتطرق في مجملها إلى مواضيع فيروس كورونا واللقاح بعد تراجع شعبيته.

ويحظى حساب الرئيس الفرنسي بمتابعة ما بين 500 ألف إلى مليون ونصف المليون شخص، يقوم فيها ماكرون بتلقي العديد من الأسئلة، التي أجاب على بعضها بنفسه.

اختيار التطبيق لم يكن صدفة، فأكثر من نصف مستخدمي “تيك توك” في فرنسا تتراوح أعمارهم بين 17 و 25 عامًا، وهناك فتيات أكثر من الفتيان، وهي الفئة التي يريد ماكرون الفوز بأصواتتها وإقناعها ببرنامجه.

يحاول ماكرون بهذه الخطوة استمالة أكبر شريحة من الناخبين الشباب وصغار السن، الذين ليس لديهم دخل مرتفع للغاية وليس لديهم ممتلكات، وأولئك الذين غالبًا ما يستأجرون منزلًا بشكل مشترك وسكان التجمعات الحضرية الكبيرة، من خلال وعود بتحسين حالاتهم وتوفير عمل لهم.

وتراجعت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الفترة الأخيرة، حيث خسرت ثلاث نقاط ونزلت إلى مستوى لم تشهده منذ ربيع 2020.

ووفقا لاستطلاع رأي شهري نشر الجمعة 13 أوت، فقد وصل إيمانويل ماكرون إلى 28% من الآراء الإيجابية، مقابل 31% في جويلية، وهي النسبة التي سجلت في شهر أفريل من عام2020 مع الارتفاع الكبير لعدد وفيات وإصابات فيروس كورونا.

أما غير الراضين عن تصرفات الرئيس فقد أصبحوا أكثر عددًا من ذي قبل 63%، مقابل 59% في شهر جويلية.