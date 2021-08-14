-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الحالة الجوية ليوم الأحد: موجة حر قياسية تتعدى47 درجة عبر 10 ولايات
العالم

بعد تراجع شعبيته.. ماكرون يقتحم  تطبيق “تيك توك” الشبابي

الشروق أونلاين
  • 313
  • 0
بعد تراجع شعبيته.. ماكرون يقتحم  تطبيق “تيك توك” الشبابي

استعان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتطبيق “تيك توك” الشبابي، لنشر مقاطع فيديو قصيرة يومية صورها بنفسه تتطرق في مجملها إلى مواضيع فيروس كورونا واللقاح بعد تراجع شعبيته.

ويحظى حساب الرئيس الفرنسي بمتابعة ما بين 500 ألف إلى مليون ونصف المليون شخص، يقوم فيها ماكرون بتلقي العديد من الأسئلة، التي أجاب على بعضها بنفسه.

اختيار التطبيق لم يكن صدفة، فأكثر من نصف مستخدمي “تيك توك” في فرنسا تتراوح أعمارهم بين 17 و 25 عامًا، وهناك فتيات أكثر من الفتيان، وهي الفئة التي يريد ماكرون الفوز بأصواتتها وإقناعها ببرنامجه.

يحاول ماكرون بهذه الخطوة استمالة أكبر شريحة من الناخبين الشباب وصغار السن، الذين ليس لديهم دخل مرتفع للغاية وليس لديهم ممتلكات، وأولئك الذين غالبًا ما يستأجرون منزلًا بشكل مشترك وسكان التجمعات الحضرية الكبيرة، من خلال وعود بتحسين حالاتهم وتوفير عمل لهم.

وتراجعت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الفترة الأخيرة، حيث خسرت ثلاث نقاط ونزلت إلى مستوى لم تشهده منذ ربيع 2020.

ووفقا لاستطلاع رأي شهري نشر الجمعة 13 أوت، فقد وصل إيمانويل ماكرون إلى 28% من الآراء الإيجابية، مقابل 31% في جويلية، وهي النسبة التي سجلت في شهر أفريل من عام2020 مع الارتفاع الكبير لعدد وفيات وإصابات فيروس كورونا.

أما غير الراضين عن تصرفات الرئيس فقد أصبحوا أكثر عددًا من ذي قبل 63%، مقابل 59% في شهر جويلية.

مقالات ذات صلة
تركيا: مصرع 27 شخصا جراء السيول التي اجتاحت شمالي البلاد

تركيا: مصرع 27 شخصا جراء السيول التي اجتاحت شمالي البلاد

المغرب متورط في زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الساحل

المغرب متورط في زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الساحل

أداء صلاة الغائب في الأقصى ومساجد فلسطين على أرواح شهداء الجزائر   

أداء صلاة الغائب في الأقصى ومساجد فلسطين على أرواح شهداء الجزائر   

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد