بعد ترحيله من لبنان.. إيداع لعليلي الحبيب الحبس المؤقت  

أودعت مصالح أمن ولاية قالمة، المدعو لعليلي الحبيب، الحبس المؤقت، بعد تقديمه أمام الهيئات القضائية المختصة لدى محكمة قالمة.

وأوضح بيان للمدرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيه لعليلي الحبيب، البالغ من العمر 42 سنة، تم توقيفه وترحيله من لبنان إلى الجزائر بموجب أمر بالقبض الدولي، أصدرته محكمة قالمة، عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية منظمة تنشط بالخارج، الإشادة بأعمال إرهابية وكذا نشر ودعم أفكار الجماعات الإرهابية باستخدام تكنولوجيات الاتصال.

كما أشرت في بيانها إلى أنه تحويل المدعو لعليلي الحبيب، يندرج في إطار التعاون القضائي بين دولتي الجزائر ولبنان، في مجال تسليم المجرمين.