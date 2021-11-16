بعد ترشحه للرئاسيات.. هذا ما قالته رغد صدام حسين لسيف الإسلام القذافي!

توجهت رغد صدام حسين برسالة لسيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وقالت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الاثنين، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “أخي الغالي سيف الإسلام القذافي نترقب باهتمام كبير أنا وكل محبيك للمرحلة القادمة. دعائي لكم بأن تعود إلى المكانة التي تليق بكم وتخدم ليبيا وتُعيدها لموقعها الحقيقي”.

وليست هذه المرة الأولى التي تكشف فيها رغد عن عمق علاقتها مع أسرة القذافي، إذ كشفت في مقابلات صحفية سابقة أن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي وقف معها ودعمها بعد إعدام والدها.

وكان سيف الإسلام قد قدم، الأحد، ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية الشهر المقبل، فيما أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان صحافي أنه قدّم “أوراق الترشح لرئاسة الدولة وتقدّم بالمستندات المطلوبة إلى مكتب الإدارة الانتخابية في سبها (جنوب البلاد)، مستكملا المسوغات القانونية”.

كما أعلنت في بيان أنه استلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به في سبها.

ولا تزال قواعد إجراء هذه الانتخابات موضع خلاف بين الفصائل الليبية المتنافسة، ويظل الوضع القانوني لسيف الإسلام محل جدل، فهو محكوم عليه بالإعدام في ليبيا لإدانته بارتكاب جرائم حرب، ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.