بعد تزايد الإصابات.. مستشفى مصطفى باشا يعلن حالة التأهب القصوى

أعلن مستشفى مصطفى باشا الجامعي حالة التأهب القصوى بعد تسجيل ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد المستشفى في تعليمة له وجهت لرؤساء الأقسام، أنه نظرا للارتفاع السريع للإصابات الجديدة وإثر الاجتماع العاجل مع وزير الصحة تقرر العودة لحالة التأهب القصوى في المستشفى.

وأوضحت التعليمة أنه تم تخصيص 300 سرير لاستقبال مرضى كورونا موزعة على 12 مصلحة بعد توقف العمل فيها تماما منذ 1 جويلية الجاري لتحويلها إلى مصالح تكفل بمصابي كورونا بداية من السبت.

البروفيسور بلحاج: مستشفى مصطفى باشا يعاني ضغطا وهناك 6 وفيات يوميا بكورونا

وكان البروفيسور رشيد بلحاج رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة، قد كشف الجمعة أن المستشفى يعاني من الضغط مع تسجيل 6 وفيات يوميا بسبب كوفيد19.

وأوضح البروفيسور بلحاج، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أن الجزائر دخلت الموجة الثالثة والمستشفيات مليئة بالمصابين وفي مستشفى مصطفى باشا يتم تسجيل من 6 إلى 7 وفيات يوميا.

ودعا البروفيسور بلحاج السلك الطبي إلى التجند لمواجهة الموجة الثالثة والتي قال عنها أنها تتطلب التضحية مرة أخرى.

وقال بلحاج أن السلك الطبي وجميع عمال القطاع الصحي يعيشون تحت الضغط بسبب ارتفاع حالات الإصابة التي تصل إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن قطاع الصحة سجل ازيد من 1800 إصابة بكورونا وسط عماله.

ودعا البروفيسور بلحاج إلى العودة للتدابير الوقائية واحترام مسافة التباعد والتوجه نحو مراكز التلقيح لتقلي التطعيم.