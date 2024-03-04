بعد تسريب محادثات عسكرية.. روسيا تستدعي السفير الألماني في موسكو

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الألماني في موسكو اليوم، الإثنين 4 مارس، وهذا على خلفية تسريب محادثات عسكريين ألمان.

حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الروسية “إيتار تاس“، فقد اتجه اليوم السفير الألماني لدى موسكو، ألكسندر لامبسدورف، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية.

وقد تم استدعاء السفير الألماني بسبب محادثة بين ضباط ألمان حول الهجمات على جسر القرم. حيث نشرت يوم الجمعة الماضي، الفاتح من مارس، رئيسة تحرير قناة “أر تي” الروسية، مارجريتا سيمونيان، تسجيلا لمحادثات بين أربع ضباط ألمان قائلة أنه “في نفس اليوم الذي قدم فيه المستشار الألماني، أولاف شولتز، تأكيدات بأن الناتو لن يشارك الآن ولن يشارك في المستقبل بشكل مباشر في الصراع الأوكراني، كان كبار الضباط في ألمانيا يفكرون في كيفية تنفيذ هجوم محتمل على جسر القرم بطريقة لن يكون لها أي تداعيات على برلين.”

وهو التسريب الذي دفع المستشار الألماني إلى إعلان فتح تحقيق حول الموضوع. فقال خلال زيارته لإيطاليا في اليوم الموالي “هذه مسألة خطيرة للغاية ولهذا السبب فهي الآن موضوع تحقيق دقيق للغاية وشامل للغاية وسريع للغاية”.

وأعلن الكرملين على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن روسيا تريد أن تعرف نتائج التحقيق.

وفي تصريح له نقلته وكالة “إيتار تاس”، قال بيسكوف اليوم “السيد شولتز قال إنه سيتم إجراء تحقيق سريع وكامل وفعال في هذا الصدد. ونأمل أن نعرف بطريقة أو بأخرى ما سينتهي إليه التحقيق، أعني على الأقل من خلال وسائل الإعلام”.

كما تساءل بيسكوف “إذا كان الجيش الألماني يفعل ذلك بمبادرة منه” أم أن المستشار الألماني أولاف شولتس على دراية بالأمر.

ليخلص المتحدث باسم الكرملين إلى أن “الخيارين سلبيان للغاية لأنهما يسلطان الضوء مرة أخرى على تورط دول ما يسمى الغرب الجماعي في الصراع الدائر حول أوكرانيا”.