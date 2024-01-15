بعد تسلمه رئاسة اتحاد العلماء المسلمين.. القرة داغي يقود 100 سفينة نحو غزة ويرحب بالشهادة

أعلن الشيخ علي محيي الدين القره داغي، الذي تسلم، مؤخرا، مهام رئاسة الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين عن تشكيل وفد من أجل الدخول إلى قطاع غزة، يتقدمهم شخصيا ولو كلفه الأمر الشهادة.

وفي سلسلة تدوينات نشرها عبر حساباته على شبكات التواصل أكد داغي على دور الاتحاد المهم في تحريك الشارع الإسلامي وتنفيذ إضراب عام شاركت فيه شعوب عدد من الدول العربية والإسلامية، لافتا إلى مشاريع أخرى ستُطرح -خلال الأيام القادمة لدعم غزة- على دول إسلامية كبرى مثل تركيا وماليزيا وإندونيسيا.

وكشف الشيخ أن الاتحاد بصدد تسيير 100 سفينة مساعدات للقطاع المتضرر بشدة جراء القصف المتواصل عليه لـ 100 يوم، والتنسيق جار مع مصر من أجل الدخول عبر رفح، حيث قال في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس إنهم انتقلوا من القول إلى الفعل ومن المبادرات إلى المشاركة العملية.

وأضاف: “تم الاتفاق على تسيير 100 سفينة دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة” كما طالب الدول المطلة على البحر المتوسط بحمايتها حتى تصل إلى غزة.

وفي تغريدة أخرى قال: “لقد تمخض مؤتمر غزة، ودور الأمة في نصرتها، عن مجموعة من الإجراءات، أهمها اقتراح ذهاب علماء من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأنا أوّلهم إلى رفح ومن ثم الدخول لقطاع غزة، حتى لو كلفنا ذلك الشهادة؛ فهي شرف لنا، وهذا أول إجراء سيتم تطبيقه بعد ترتيب الأمور مع مصر”.

وتابع: “قضية تهجير الفلسطينيين تثير قلق الاتحاد، لكن كلنا أمل بصمود الشعب الغزاوي البطل الذي مع كل هذه المصائب في شمال غزة وجنوبها وشرقها وغربها، لا يزال صامداً، ونحن مع هذا الصمود بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى”.

من القول إلى الفعل

ومن المبادرات إلى المشاركة العملية

وفد العلماء يطلب من مصر الحبيبة الموافقة على السماح بالزيارة:

نحن نعتقد أن العلماء والمثقفين يمكن أن يكونوا قوة مؤثرة في تغيير الأوضاع وتحقيق العدالة ونصرة المظلومين ، ونأمل أن تكون هذه الخطوات للاتحاد العالمي لعلماء… pic.twitter.com/2jLMkK7UPA — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) January 15, 2024



وانتخب الشيخ علي محيي الدين القره داغي، رئيساً للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأغلبية الأصوات، خلال اجتماع الدورة السادسة بالدوحة، عقب انتهاء تصويت الجمعية العمومية.

وأعلن الاتحاد أن “الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي فاز برئاسة الاتحاد بأغلبية الأصوات بنسبة 91.51%”.

وكان القره داغي يشغل منصب الأمين العام للاتحاد، وحل رئيساً؛ خلفاً للشيخ أحمد الريسوني، الذي تولى هذا المنصب في 2018؛ خلفاً للمؤسس الراحل الشيخ يوسف القرضاوي، واستقال قبل أكثر من عام، وتولاه قائماً بالأعمال لحين انتخابات الدورة الحالية.