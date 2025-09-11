بعد تشارلي كيرك.. هل رقبة بن غفير هي الهدف القادم؟

يخشى أن تنفجر برصاصة قناص يساري

في تصريح مثير للجدل، قال وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير إن “اليسار الأميركي نجح في قتل اليميني تشارلي كيرك”، فهل يخشى بن غفير من مصير مشابه؟ وهل يتوقع أن تنفجر رقبته، هو الآخر، برصاصة قنّاص يساري، كما حدث مع كيرك؟

وقال اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الخميس، في تغريدة حملت بين سطورها مخاوف واضحة من احتمالات الاغتيال السياسي، إن ما حدث مع كيرك “ليس مجرد حادث فردي”، بل هو “نتاج تحريض مستمر من اليسار ضد كل من يحمل فكراً يمينياً”.

وفي تغريدة نشرها على منصة “إكس”، عقب مقتل كيرك، كتب بن غفير:

“نجح اليسار في الولايات المتحدة في اغتيال رجل يميني. نأمل أن تفشل محاولات تقليده في إسرائيل.”

ثم أضاف: “الكلمات يمكن أن تقتل.”

وفي السياق نفسه، حذّر عضو الكنيست تسفي سوكوت صباح اليوم من احتمال وقوع اغتيال سياسي في الكيان قائلا “الاغتيال السياسي القادم بات وشيكًا، إنها مسألة وقت فقط. تلقيتُ أنا وأصدقائي في الائتلاف تهديدات صريحة بنية قتلنا في رسائل أُرسلت إلى منازلنا – ولكن منذ أكثر من عام، يتجول هؤلاء المجرمون بحرية، ولسبب ما لم يقبض عليهم جهاز الأمن العام (الشاباك). هذه حقيقةٌ مُقلقة وظاهرةٌ يجب وضع حدٍّ لها اليوم!”

تأتي هذه التصريحات في ظل انقسام داخلي غير مسبوق داخل الكيان الصهيوني، بين اليمين المتشدد واليسار العلماني، خاصة مع تواصل الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو، وارتفاع صوت عائلات الرهائن المحتجزين لدى حماس وتزايد التحذيرات من دخول الكيان الصهيوني في دوامة عنف داخلي سياسي.

ويشار إلى أن كيرك قُتل الليلة الماضية برصاصة قناص أطلقت عليه النار مرة واحدة وأصابته في الرقبة، خلال فعالية في جامعة يوتا في الولايات المتحدة.