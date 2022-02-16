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جواهر

بعد تشبيهها بالشيطان.. الداعية محمود الحسنات ينتصر للمرأة المنقّبة

نادية شريف
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بعد تشبيهها بالشيطان.. الداعية محمود الحسنات ينتصر للمرأة المنقّبة
الداعية الفلسطيني محمود الحسنات

انتصر الداعية الفلسطيني محمود الحسنات للمرأة المنقبة بعد تشبيهها بالشيطان، بمقارنة ذكية أثارت إعجاب متابعيه.

وكان المحامي المصري أحمد عبده ماهر، المتهم بازرداء الأديان قد نشر تغريدة عبر حسابه على تويتر  جاء فيها: “التي ترتدي النقاب إنما تتشبه بالشيطان.. فهو يرانا ولا نراه”.

 فأعاد الشيخ محمود الحسنات نشرها مع الرد: “إذا كانت من ترتدي نقاب شيطان يرانا ولا نراه فنحن كذلك نراك حماراً فقد ميز الله الحمير برؤية الشياطين”.

وتفاعل نشطاء مع التغريدتين بين رافض للتشبيهين من الجانبين كون الإنسان مكرم من رب العالمين ولا يجوز تشبيهه بأحد من الحيوانات ولا بالشياطين، وبين من يرى الأول تمادى فاستحق الرد المفحم.

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