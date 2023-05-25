بعد تصدره الترند.. هذه تفاصيل حفل زفاف ولي العهد الأردني ورجوة آل سيف!

تتجه الأنظار في الآونة الأخيرة نحو المملكة الهاشمية، حيث التحضيرات جارية على قدم وساق لإقامة حفل زفاف ولي العهد الأردني في الأول من جوان المقبل.

وتصدّر اسم الأمير الشاب الحسين بن عبد الله الثاني، وخطيبته السعودية رجوة آل سيف الترند عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد إقامة حفل الحناء الذي أسر الكثيرين عبر العالم العربي ببساطته.

تفاصيل ثوب الحناء للآنسة رجوة 🤍 مصمم من الخيوط الذهبية والحرير وخيوط القصب والكنتيل♥️

موجود فيه نجمة العلم الأردني و شكل النخلة في العلم السعودي ..و بتضمن اشكال وزخارف من الثقافة الاردنية والسعودية .. 😍🇸🇦🇯🇴

مع خط عبارة (أراك فتحلو لدي الحياة) ❤️ pic.twitter.com/GrN3Ys2a8y — غَدير 💗. (@GhadeerHwaitat) May 23, 2023

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن حفل الزفاف الملكي سيقام في “قصر زهران”، الذي يعتبر من أقدم وأجمل قصور عمان، والذي شهد زفاف الملك عبد الله والملكة رانيا، والملك حسين والأميرة منى، والملك حسين والملكة نور.

بعدها يتوجه الموكب الملكي إلى قصر الحسينية، حيث سيُقام حفل استقبال ومأدبة عشاء لضيوف الزفاف من أفراد العائلة المالكة والشخصيات المحلية والإقليمية والدولية.

وفي إطار التحضيرات لهذه المناسبة التاريخية، تقام احتفالات شعبية في جميع محافظات المملكة، حيث يتمّ نصب شاشات عامة لبثٍّ مباشر لأحداث الزفاف الملكي، وتزين شوارع عمان بالأعلام والزهور.

وأعلنت الحكومة الأردنية يوم الفاتح من جوان 2023 عطلة رسمية ليشارك الشعب أميرهم فرحته، كما ستؤجل جميع الفعاليات الحكومية والخاصة التي كانت مقررة خلال هذه الفترة لإظهار احترام وتقدير لولي العهد وعروسه.

وتقيم المملكة حفلاً غنائياً يوم الإثنين 29 ماي 2023، بملعب عمّان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، بمشاركة فنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض، ومن الفنانين العرب، راغب علامة، وتامر حسني، وأحمد سعد.

وفي 31 ماي الجاري سيجتمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع عدد من الأردنيين والضيوف العرب، في مأدبة عشاء من المقرر إقامتها في “مضارب بني هاشم” في قصر رغدان العامر الذي يمثّل أوّلَ صرحٍ هاشمي في عمّان.

ومن ضمن الشروط التي تضمّنتها الدعوة لحضور مأدبة العشاء ارتداء الزي الوطني أو التقليدي وعدم إحضار الهاتف الجوال.

وسيبدأ الحفل في الساعة الـ8 من مساء 29 ماي، حيث ستغلق الأبواب مع بدء الحفلة. والمسجلون للحضور عليهم التواجد في الموقع قبيل بدء الحفل بـ3 ساعات؛ حيث سيمنع دخول المركبات إلى المدينة الرياضية.

وسيكون الدخول مجاناً عبر التسجيل على موقع إلكتروني خاص بالحفل.

كما تتوافر حافلات نقل مجانية من (عبدون، والجاردنز، ومجمع الجنوب، وحدائق الحسين) إلى الحفل، حيث سيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة الـ5 – الـ6.30 مساء.

وكانت خطيبة ولي العهد الأردني قد أثارت تفاعلا بين نشطاء على الشبكات بسبب الفستان الذي ارتدته والذي احتوى على كلمات ورسوم كالنجمة السباعية.

“أراك فتحلو لديَّ الحياة”. نقش بيت أبو القاسم الشابي على فستان رجوى آل السيف.. عذوبة الشِّعر زادت المحفل بهاءً. pic.twitter.com/xU1I2iUXZp

— Balqees Alansari (@BAlqees11__) May 23, 2023

وكانت الملكة رانيا العبدالله قد نشرت على صفحتها الرسمية على منصة انستغرام، وأظهر جوانب من حفل الحناء ولقطة مسح رجوة آل سيف لدموعها متأثرة بكلمة الملكة رانيا والتي رحبت بها بين عائلتها وأهلها مخاطبة والدتها بأن رجوة “في عيوننا وعيون حسين”.

جمال حفل الحناء وجمال الملكة رانيا و رجوة مش قادرة اتخطى يا الله كمية الرقي والجمال في التفاصيل والإعتزاز بتراثهم ولبسهم 🇯🇴🇸🇦 دامت أفراح النشاما🇯🇴🇸🇦#زفاف_ولي_العهد #رجوة_آل_سيف pic.twitter.com/PAgAmb0ulH — Ghalia Alnafei (@ghloo_2012) May 24, 2023

وتعرف الأمير الشاب على خطيبته السعودية من خلال إحدى زميلاته في المدرسة التي عرفته عليها قبل سنتين.

وكان الديوان الملكي الأردني قد كشف موعد عقد قران ولي العهد الأردني على رجوة خالد السيف، في الأول من جوان المقبل بعدما أعلن في أوت الماضي خطوبة الثنائي.

وتمت خطوبة الأمير حسين على رجوة خالد بن مساعد آل سيف في السعودية، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا.

كما جرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة، بالرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف، بحسب ما أعلنه حينها الديوان الملكي الأردني.